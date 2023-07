Richemont verzichtet auf einen konkreten Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023/24. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Einschätzung von Ivo Ruch um 10.30 Uhr

Zwar sind die Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Juni) in etwa im Rahmen der Erwartungen. Doch im zeitlichen Verlauf zeigen sich deutliche Bremsspuren. Gegenüber dem vierten Quartal hat sich das ökonomische Umfeld eingetrübt, besonders in Süd- und Nordamerika. Dort wirkt sich der Inflationsdruck offenbar am stärksten auf die Konsumlust im hochpreisigen Luxusbereich aus. Damit unterscheidet sich Richemont von Swatch Group. Die Bieler haben mit ihrem erschwinglicheren Sortiment zuletzt überzeugt, Affordable Luxury ist im konjunkturellen Abschwung noch deutlich beliebter.