Quartalszahlen – Richemont wächst zweistellig Der Luxusgüterkonzern steigert den Gruppenumsatz von April bis Juni auch dank des erneut starken Schmuckgeschäfts um 14%.

Richemont verzichtet auf einen konkreten Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023/24. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Der Boom bei den Luxusgütern hält weiter an: Richemont ist im ersten Quartal 2023/24 (per 30. Juni) erneut zweistellig gewachsen. Dabei lief erneut das Schmuckgeschäft sehr stark.

Der Gruppenumsatz stieg in der Zeit von April bis Juni um 14% auf 5,32 Mrd. €, wie der Hersteller von Luxusuhren der Marken wie Piaget oder IWC sowie teurem Schmuck von Cartier und Van Cleef & Arpels am Montag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet betrug das Plus 19%.

Damit hat Richemont die Analystenerwartungen leicht verfehlt.

Einen konkreten Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs 2023/24 gab Richemont wie üblich nicht ab.



