Wechsel im Management – Rieter ernennt Spuhler-Vertrauten zum Finanzchef Oliver Streuli übernimmt den CFO-Posten von Kurt Ledermann, der vor knapp zwei Wochen seinen Abgang per Ende August angekündigt hat.

Rieters neuer CFO Oliver Streuli war von 2019 bis April 2023 CEO von Peter Spuhlers Beteiligungsgesellschaft PCS Holding. Bild: ZVG/Rieter

Beim Spinnereimaschinenhersteller Rieter wird Oliver Streuli per 1. August neuer Finanzchef. Er war zuletzt für Rieter-Grossaktionär Peter Spuhler tätig.

Der neue CFO hat Jahrgang 1988 und war von 2019 bis April 2023 CEO von Peter Spuhlers Beteiligungsfirma PCS Holding, welche knapp ein Drittel an Rieter besitzt. In dieser Funktion sei er für die Entwicklung der Investitionsstrategie sowie für die finanzielle und strategische Überwachung der industriellen Portfoliounternehmen verantwortlich gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Darüber hinaus war er laut den Angaben bei Stadler Rail als Projektleiter für den Börsengang zuständig.

Er ist gemäss dem Communiqué ausserdem Mitglied der Verwaltungsräte von Autoneum und Swiss Steel, wo Peter Spuhler ebenfalls Grossaktionär ist.

Streuli löst als CFO Kurt Ledermann ab, der vor knapp zwei Wochen seinen Abgang per Ende August angekündigt hatte. Er geht laut den damaligen Angaben aus persönlichen Gründen, um eine Karrierechance ausserhalb Rieters wahrzunehmen.



AWP

