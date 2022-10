Der Ebit und der Reingewinn werden trotz des höheren Umsatzes weiterhin unterhalb des Vorjahresniveaus erwartet. Bild: ZVG Rieter

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 8.05 Uhr

Rieters Entwicklung im dritten Quartal zeigt Anzeichen eines sich markant verlangsamenden Geschäfts. Der Umsatz des Spinnmaschinenherstellers legt zwar noch zu – auf 367 Mio. Fr. (in den ersten beiden Quartalen sind es durchschnittlich 310 Mio. Fr. gewesen, im Vorjahresquartal 257 Mio. Fr.), doch der Bestellungseingang geht markant zurück. Im dritten Quartal kamen noch Aufträge für 226 Mio. Fr. herein, nach durchschnittlich 435 Mio. Fr. in den ersten beiden Quartalen und gar 699 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode. Dabei sind in den 226 Mio. Fr. noch die akquirierten Geschäfte von Saurer enthalten. Allerdings: Der hohe Bestellungsbestand von rund 2 Mrd. Fr. sichert noch für das gesamte 2023 eine gute Auslastung. Für das Gesamtjahr 2022 bleibt die Prognose unverändert bei 1,4 Mrd. Fr. Umsatz und weniger Gewinn als im Vorjahr wegen höherer Gestehungskosten und höheren Aufwands im Zusammenhang mit den Logistik- und Zulieferengpässen. Im Ausblick gibt sich Rieter vorsichtiger als im August. Jetzt rechnet sie mit einer abgeschwächten Nachfrage nach Neuanlagen. Der Absatz an Verschleiss- und Ersatzteilen hänge von der Auslastung der Spinnereien ab. Im Sommer wurde noch auf die gute Auslastung der Spinnereien (der Kunden von Rieter) hingewiesen. Der Rückschlag bei den Aufträgen kommt nicht überraschend. Dass er so ausgeprägt ist, ist ebenfalls typisch für den hoch zyklischen Charakter von Rieters Geschäft. Auch die Börse antizipiert einen heftigen Abschwung. Der Kurs notiert bereits nahe den Tiefst der letzten zehn Jahre.