FuW-Aktienportfolios – Risk-Portfolio – Das chancenreiche Das FuW-Risk-Portfolio will mit der Auswahl risikoreicherer Schweizer Aktien auf längere Sicht den Markt übertreffen. Andreas Meier

Seit 28 Jahren führt «Finanz und ­Wirtschaft» das Risk-Portfolio, bis 2019 virtuell, aber für die Leser nachvollziehbar, da über alle Kauf- und Verkaufentscheide zeitnah berichtet wird. Bei der Gründung und der erstmaligen Publikation im März 1995 bestand die Idee, mit einer Auswahl risikoreicherer Schweizer Aktien auf längere Sicht eine Überrendite gegenüber dem Gesamtindex – dem Swiss Performance Index (SPI) – herauszuholen. Das ist über die Jahre geglückt.

Was steckt hinter der Idee des Risk-Portfolios? ­Aktien von Unternehmen, die in Probleme geraten sind, sei es etwa wegen Managementfehlern, Produktflops oder schneller Marktveränderungen, weisen in der Regel hohe Kursschwankungen auf, worin sich die Ängste und die Hoffnungen der Anleger spiegeln. Das Gleiche gilt für Start-ups, die neuartige Produkte oder Dienstleistungen im Markt etablieren wollen. Oft neigt die Börse dazu, die Schwierigkeiten dieser Unternehmen zu überzeichnen. Das will sich das Risk-Portfolio ­zunutze machen und eine gute Rendite erzielen.

Seit Beginn hat das Risk-Portfolio eine Rendite von gut 10% pro Jahr erwirtschaftet. Der SPI kam in derselben Periode auf einen jährlichen Wertzuwachs von 8%. Bankspesen und Steuern sind darin nicht berücksichtigt. Die gute Performance wurde erreicht, obwohl in die Zeitspanne seit 1995 einige scharfe Baissen fielen. Um die Jahrtausendwende bewirkte das Platzen der Dotcom Bubble einen Kurseinbruch. Einige Jahre später kam es zur globalen Finanz- und Schuldenkrise, die ebenfalls starke Kursverluste auslöste. In beiden Fällen korrigierte der Schweizer Aktienmarkt rund 50%.

Die Pandemie und der Ukrainekrieg gut zehn Jahre später verursachten erneut grössere Rückschläge, wenn auch nicht mehr ganz so ausgeprägt. Risikobehaftete Titel wie diejenigen im Risk-Portfolio sackten in diesen Baissephasen naturgemäss meist noch ausgeprägter ab. Alle Rückschläge konnten dem langfristigen Erfolg des Risk-Portfolios aber wenig anhaben. Klar ist jedoch auch, dass die ­vergangene Leistung des Risk-Portfolios keine ­Garantie für eine künftige Überrendite ist.

Wichtig ist neben der Titelselektion auch die Diversifikation. Das Portfolio umfasst heute achtzehn Aktien, womit eine gute Streuung des Risikos ­erreicht wird. Die einzelnen Positionen sind unterschiedlich gewichtet. Änderungen im Portfolio werden vierteljährlich vorgenommen, zeitgleich mit der Berichterstattung in der FuW.

Der Nebeneffekt des Vierteljahresrhythmus ist, dass überhastete Kauf- oder Verkaufsentscheide und das Aufsitzen auf kurzlebige Modetrends an den Börsen vermieden werden. Wichtig zu wissen ist ferner, dass das Risk-Portfolio kein Spiegel der Empfehlungen der FuW-Redaktion ist. Die Auswahl der Aktien geschieht unabhängig durch ein kleines Team in der Redaktion, teils nach anderen Kriterien als denen des zuständigen Fachredaktors.

Andreas Meier ist seit 1993 Redaktor bei «Finanz und Wirtschaft» und schreibt heute über Industrieunternehmen. Er kam über eine Banklehre, gefolgt von Tätigkeiten im Börsenhandel, in der Finanzanalyse und im Fondsmanagement zur Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.