Chart des Tages – Riskante Bewertung Die teuersten Aktien im Nasdaq 100 haben in den folgenden zwölf Monaten zumeist enttäuscht. Frank Heiniger

Quelle: Citigroup

Der Nasdaq 100 hat gegenüber Jahresbeginn rund 45% zugelegt. Die starke Performance des Technologieindex ist grösstenteils nicht einer Erhöhung der Gewinnprognosen, sondern einer Ausweitung des Bewertungsniveaus geschuldet. Kein Wunder, stellen sich viele Anleger inzwischen die Frage, ob die Avancen nachhaltig sind – oder ob es über die kommenden Wochen und Monate zu einem Rücksetzer kommt.

Risikolos sind hohe Bewertungen im Nasdaq 100 jedenfalls nicht. Vor allem auf relativer Ebene spielt das Bewertungsniveau eine Rolle. Das illustriert der obige Chart von Citigroup für einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren, der somit auch die Dotcom-Blase der Jahrtausendwende sowie die Finanzkrise von 2008 einbezieht. Die blauen Balken (linke Skala) bilden die relative Kursentwicklung gegenüber dem breiten Aktienindex S&P 1500 über die jeweils folgenden zwölf Monate ab.

Es zeigt sich: Die teuersten Aktien im Nasdaq 100 – im obersten Bewertungszehntel (Top Decile) des Index, gemessen am vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis – haben zumeist enttäuscht. Gegenüber dem S&P 1500 zeigten sie im Durchschnitt eine Unterperformance von über 20 Prozentpunkten. Zudem wurde nur in den allerwenigsten Fällen der Vergleichsindex übertroffen (blaue Quadrate, rechte Skala). Dieses Bild bleibt bestehen – wenn auch in abgeschwächter Form –, wenn der analysierte Zeitraum auf die Periode nach der Finanzkrise eingegrenzt wird.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.