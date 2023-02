Transaktion – Roche-Aktionärsgruppe hält weniger Inhaberaktien Ein Mitglied einer stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppe hat 2,5% der Inhaberaktien des Pharmakonzerns verkauft. Die Aktien reagieren mit Verlusten.

Die Kursentwicklung der beiden Roche-Papiere - dem GS bzw. «Bon» sowie der Inhaberaktie - gibt wieder einmal zu reden. Grund dafür ist der Verkauf von 2,7 Mio. Inhaberaktien durch eine Aktionärsgruppe, der am Vorabend bekannt wurde. Obwohl Roche selber 540'000 dieser Titel übernimmt, erhöht sich dadurch das Angebot am Markt zumindest kurzfristig.

Die Inhaber-Aktie büsst heute denn auch gut 6% ein, was sich auch negativ auf den «Bon» auswirkt, der allerdings nur 2,0% verliert. Dadurch verengt sich die Kursdifferenz - der Ecart - zwischen den beiden Titeln aber erheblich. Aktuell beträgt er noch gut 30 Fr., nachdem es am Jahresanfang noch fast 70 Fr. waren. Dass die Aktie höher bewertet ist als der Genussschein, liegt unter anderem daran, dass mit ihrem Besitz auch Stimmrechte verbunden sind. Beim «Bon» hingegen gibt es «nur» eine Dividende. Für einen privaten Investor sollte dies jedoch keine Rolle spielen. Beide Titel zahlen die gleiche Dividende, nämlich 9.50 Fr. je Titel für das vergangene Jahr. Daher sollte, wer an einer Beteiligung an Roche interessiert ist, nur beim «Bon» zugreifen, meinte ein Händler. Ob das aktuelle Kursniveau allerdings eine Kaufgelegenheit ist, bleibt am Markt ziemlich umstritten. Von «Roche bleibt weiter unter Druck» bis zu «Kurse unter 300 beim GS sind ein blinder Kauf» hört man alles.

