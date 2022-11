Börsenbericht vom 14. November 2022 – Roche drückt SMI ins Minus Ein kräftiges Kursminus des Pharmariesen belastete die Schweizer Börse zum Wochenauftakt.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche nahe am Tagestief und unter der psychologisch wichtigen 11'000er-Marke beendet. Nachdem er sich im Laufe des Tages teilweise wieder von den morgendlichen Verlusten hatte erholen können, ging es kurz vor Handelsschluss und im Sog schwacher US-Märkte nochmals deutlich bergab. Belastet hat über den ganzen Tag das Schwergewicht Roche, das in der Alzheimerforschung einen herben Rückschlag hinnehmen musste. In der Folge standen die Genussscheine des Pharmariesen auf den Verkaufslisten vieler Anleger. Da die Roche-GS im Leitindex SMI hoch gewichtet sind, drückte dies entsprechend auch den Gesamtmarkt.



Dabei wäre die Stimmung eigentlich ganz gut gewesen, wie ein Marktteilnehmer betonte. Das zeigte sich auch an den Aktienmärkten Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens, die mit Gewinnen aus dem Handel gingen. Zahlreiche Unternehmen hätten letzte Woche gute Neunmonatszahlen präsentiert und die Inflationsrate in den USA sei zum zweiten Mal in Folge gesunken, betonte der Experte. «Das waren positive Faktoren, die sich auch heute noch ausgewirkt haben.» Wenn China zudem nicht mehr an seiner Zero-Covid-Strategie festhalte, seien weltweit positive Auswirkungen auf die Märkte zu erwarten, sagte er. Die gute Stimmung zeigte sich Händlern zufolge auch an den Handelsvolumina, die sich etwa 10% über dem Durchschnitt der letzten zehn Tage bewegten. «Die Anleger wollen wieder mehr im Aktienmarkt aktiv sein, Gewinne realisieren und auch umschichten», sagte ein Marktteilnehmer. Und für einen Einstieg sei der Zeitpunkt aktuell günstig.



Der SMI schloss um 1,15% tiefer bei 10'999,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, verlor 1,05% auf 1725,44 und der breite SPI 1,03% auf 14'109,81 Zähler. Bei Handelsschluss standen sich im SLI 19 Verlierer und elf Gewinner gegenüber.



Am stärksten gaben die Aktien von VAT (-6,3%) nach, die von einer Kurszielsenkung durch Berenberg belastet wurden. Die Titel seien mittlerweile im Vergleich mit anderen Qualitätswerten innerhalb der Branche wieder hoch bewertet, so das Verdikt der zuständigen Analystin. Zudem dürfte ihrer Einschätzung nach der Investorentag Anfang Dezember kaum Impulse liefern.



Je 4,4% büssten Sika und Straumann ein. Erstere hatten vergangenen Donnerstag deutlich zugelegt und nun einen Teil dieser Zugewinne wieder verloren.



Stark unter Druck waren zudem den ganzen Tag über die Genussscheine von Roche, die am Schluss mit einem Minus von 4,0% aus dem Handel gingen. Damit konnten sie die Verluste von zeitweise über 5% wieder etwas eingrenzen, zogen den Gesamtmarkt SMI jedoch nach unten. Der Pharmariese hat in einer Studie mit seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die Ziele verfehlt, was Händler als herbe Enttäuschung einstufen. Als die Konkurrenten Biogen/Eisai kürzlich mit einem ähnlichen Ansatz in einer Studie erstmals über positive Ergebnisse informiert hatten, waren auch Roche um vier Prozent gestiegen. «Das waren zu viel an Vorschusslorbeeren», meint ein Händler.



Im Sog von Roche büssten zudem auch Lonza 2,7% ein. Händler verwiesen darauf, dass Lonza für Pharmafirmen Wirkstoffe herstellt. Lonza habe aber einen möglichen Gantenerumab-Auftrag gar nicht in die Guidance miteinbezogen, beschwichtigte ein Händler. Die Reaktion sei deshalb übertrieben.



Sonova (-1,4%) hatten zwar nach einem verhaltenen Start noch ins Plus gedreht, konnten diese Gewinne jedoch nicht verteidigen. Der Hörgerätehersteller hat im ersten Halbjahr 2022/23 zwar mehr Umsatz erzielt, aber der Reingewinn ging zurück, weil das Unternehmen die Preiserhöhungen nicht vollständig weitergeben konnte. Der Verlust eines grossen Auftrags sei für Sonova ein «besonderes Problem» und die Einengung der Jahresvorgaben ans untere Ende der Bandbreite eine "negative Überraschung", hiess es am Markt.



Die Aktien des Roche-Rivalen Novartis (-0,3%) drehten kurz vor Handelsschluss ebenfalls noch ins Minus, nachdem die Aktie bereits am Freitag 4 Prozent verloren hatte. Zeitweise hatte der Titel noch unter Umschichtungen aus Roche profitiert. Das dritte Schwergewicht Nestlé schloss unverändert.



Die Gewinnerliste führten AMS Osram an mit einem Plus von 3,7%. Sie profitierten von der Zielanhebung des Konkurrenten Infineon. Der deutsche Chiphersteller gab sich sehr zuversichtlich für Umsatzwachstum und Profitabilität. Dazu kamen die guten Nachrichten aus China, die der Branche laut Händlern Aufwind gaben.



In den hinteren Reihen gewannen die Aktien des Börsenneulings Accelleron 7,4%. Der Turbolader-Hersteller verzeichnet eine anhaltend gute Nachfrage und hat deshalb die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. Stadler Rail (+5,5%) profitieren laut Händlern von der Empfehlung eines Finanzbloggers. Bei Polypeptide (+5,4%) berichteten Marktteilnehmer von Umschichtungen aus Lonza, losgetreten durch die Gantenerumab-Neuigkeiten.



Auf der anderen Seite der Tabelle befanden sich Interroll (-3,5%) nach einer Kurszielreduktion durch die UBS. Die Grossbank warnte vor einem hohen Investitionsbedarf.

US-Börsen nach starker Vorwoche stabil

Nach der jüngsten Rally herrscht am Montag an den US-Börsen Zurückhaltung. Zugleich aber zeigen sich die Anleger recht entspannt. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,14% auf 33’794,96 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24% auf 3983,63 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,40% auf 11’771,25 Zähler.



Ende der vergangenen Woche hatten Hoffnungen auf moderatere Zinserhöhungen die Märkte angetrieben. Ausgelöst wurden diese am Donnerstag durch eine etwas deutlicher als erwartete Abschwächung der Verbraucherpreise im Oktober. Daraufhin war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen deutlich gefallen, während die technologielastige Nasdaq-Börse deutlich nach oben geklettert war. Sie hatte zuletzt stark unter der Aussicht auf ein weiterhin sehr straffes Vorgehen der Notenbank Fed gelitten.



Am Montag folgte eine kleine Gegenbewegung: Die Renditen zogen wieder etwas an. Der US-Dollar fiel gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen zurück. Die Experten der Postbank verwiesen auf Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Dieser sagte, dass in der Inflationsbekämpfung noch eine «weite Strecke zu gehen» sei.



Zum Wochenstart steht in den USA vor allem die Pharmabranche im Blick, nachdem der Pharmariese Roche eine weitere Schlappe in der Alzheimer-Forschung verkraften muss. Die heiss ersehnten Daten zum Medikamenten-Kandidaten Gantenerumab sind da, haben aber ihre Ziele nicht erreicht. Eine Behandlung mit dem Mittel führte bei Patienten nicht zu einer Verlangsamung des klinischen Verfalls.



Die Nachricht über den Misserfolg des europäischen Pharmakonzerns trieb jenseits des Atlantiks die Aktien von Biogen um 5,1% hoch. Eli Lilly stiegen ebenfalls zeitweise, drehten dann jedoch in die Verlustzone und gaben um 0,5% nach. Die Aktie hat allerdings erst in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei knapp unter 370 $ erreicht. Beide Unternehmen sind ebenfalls in der Alzheimer-Forschung aktiv. Erst kürzlich weckte Biogen mit seinem Partner Eisai Hoffnung mit Studiendaten zu Lecanemab.



Royalty Pharma gaben um 2,7% nach. Das britische Unternehmen, ein Käufer von biopharmazeutischen Lizenzrechten, führt das Roche-Mittel Gantenerumab in seinem Portfolio für Lizenzgebühren.



Analystenstudien belasteten zudem Teva und Hasbro . Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan schrieb, dass das Wachstum des Generikaherstellers unverändert von Herausforderungen bedroht sei. Weiterhin würden Teile des Portfolios erodieren, das Generikageschäft in Nordamerika schneide zudem durchweg unterdurchschnittlich ab und die Chancen für das Biosimilar zum Rheumamedikament Humira seien nur begrenzt berechenbar.



Analyst Jason Haas von Bank of America stufte die Papiere des Spielwarenherstellers Hasbro um gleich zwei Stufen ab, von «Buy» auf «Underperform». Er habe sich eingehend mit dem Geschäftsfeld «Magic: The Gathering» beschäftigt. Ihm zufolge produziere das Unternehmen zu viele Karten, was den langfristigen Wert der Marke zerstöre. Die Preise fielen, die Spieleläden verlören Geld, Sammler liquidierten ihre Bestände und grosse Einzelhändler reduzierten ihre Bestellungen.

Euro im richtungslosen Handel stabil

Der Eurokurs hat sich zu Wochenbeginn in einem richtungslosen Handel unter dem Strich kaum von der Stelle bewegt. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0330 $ und damit in etwa so viel wie im frühen Handel. Zwischenzeitliche Verluste wurden wettgemacht.



Belastet wurde der Euro am Vormittag durch den etwas stärkeren Dollar. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung, nachdem die US-Währung vor dem Wochenende noch erheblich unter Druck geraten war. Der Euro war im Gegenzug auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Als Triebfeder fungierten Inflationsdaten aus den USA, die niedriger ausfielen als erwartet und eine etwas langsamere Zinsstraffung durch die US-Notenbank nahelegen. Am Montag konnte sich der Dollar jedoch stabilisieren.



Zum Franken bewegte sich der Dollar derweil in engen Bahnen: Am späten Nachmittag kostete der «Greenback» mit 0.9456 nur leicht weniger als am Morgen (0.9471) und am Freitagnachmittag (0.9466). Der Euro verteuerte sich derweil gegenüber dem Franken leicht auf 0.9778 nach 0.9763 am Morgen.



Besonders wichtige Konjunkturdaten standen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Produktionszahlen aus der Industrie der Eurozone fielen zwar besser aus als erwartet, sie bewegten die Kurse aber nicht nennenswert. Ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping brachte am Devisenmarkt zunächst keine entscheidenden Impulse. Die beiden Staatsoberhäupter tauschten sich über wichtige politische Themen aus. Dazu zählen der Ukraine-Krieg, die Taiwan-Frage und der Handelsdisput zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87513 (0.87538) britische Pfund und 144.86 (143.89) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1771 $ gehandelt. Das waren etwa 3 $ mehr als am Freitag.

Ölpreise fallen

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 95.21 $. Das waren 78 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 88 Cent auf 88.08 $.



Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit einem Anstieg des Dollarkurses. Nach starken Kursverlusten in der vergangenen Woche konnte sich die US-Währung seit dem Morgen etwas erholen. Sie legte im Handel mit anderen wichtigen Währungen zu. Ein stärkerer Dollar verteuert das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollarraums, was die Nachfrage bremst und den Ölpreis belastet.



Die Kursentwicklung des Dollar habe die Erwartungen an Lockerungen der Corona-Massnahmen in China überlagert, hiess es aus dem Markt. In der vergangenen Woche hatten Meldungen, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockere, für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.

AWP/REUTERS

