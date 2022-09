Zulassungsbehörde erteilt Erlaubnis – Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Vabysmo In den USA, Japan und Grossbritannien ist Vabysmo bereits zugelassen. Nun bekommt der Pharmakonzern auch von der Europäischen Kommission grünes Licht.

Mit Vabysmo können u.a. Patienten behandelt werden, die unter der neovaskulären oder feuchten altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) leiden. Bild: Getty Images

Roche darf sein Augenmittel Vabysmo (Faricimab) künftig auch den Patienten in der EU zur Verfügung stellen. Die Europäische Kommission hat dem Mittel die Zulassung erteilt, wie Roche am Montag mitteilte.



Damit dürfen künftig Patienten behandelt werden, die an der neovaskulären oder «feuchten» altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) leiden, oder die eine Sehbehinderung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DME) haben. Diese Netzhauterkrankungen sind laut Roche zwei der häufigsten Ursachen für den Verlust des Sehvermögens weltweit und betreffen mehr als 40 Mio. Menschen.



Das Roche-Mittel Vabysmo zeichnet sich dadurch aus, dass es in Abständen von bis zu vier Monaten injiziert werden muss, was deutlich seltener ist als mit den derzeit zugelassenen Standardtherapien.



Das Mittel ist bereits in den USA, Japan und Grossbritannien zugelassen. Anträge bei weiteren Zulassungsbehörden sind im Gange.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.