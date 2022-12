Zulassungsverfahren – Roche erhält positive Empfehlung für Bluter-Mittel Der Pharmariese kommt einen Schritt weiter, um eine Erweiterung der Zulassung von Hemlibra in der EU zu erhalten.

Das Mittel von Roche ist bereits zur Behandlung in mehr als 110 Ländern zugelassen. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Der Pharmakonzern Roche kann sein Blutermittel Hemlibra in Zukunft womöglich einer noch breiteren Patientengruppe anbieten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine Erweiterung der Zulassung von Hemlibra in der Europäischen Union (EU) empfohlen, teilte der Konzern am Freitag mit.

Im Falle der Zulassung wäre Hemlibra dann auch für die routinemässige Prophylaxe von Blutungsepisoden bei Menschen mit Hämophilie A ohne Faktor-VIII-Inhibitoren zugelassen, die eine mittelschwere Erkrankung mit einem schweren Blutungsphänotyp haben, heisst es dazu in der Mitteilung weiter.

Das Mittel ist bereits zur Behandlung von Hämophilie A mit Faktor-VIII-Inhibitoren in mehr als 110 Ländern weltweit und für Menschen ohne Faktor-VIII-Inhibitoren in mehr als 100 Ländern weltweit zugelassen.

