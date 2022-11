Roche erhält US-Notfallzulassung Der Pharmariese hat von der FDA die Notfallzulassung für einen Test zum Nachweis des Affenpockenvirus erhalten.

Die Zulassung gilt für einen qualitativen Nachweis von DNA aus dem Affenpockenvirus in Abstrichen von menschlichen Läsionen von Personen, bei denen der behandelnde Arzt eine Infektion mit dem Affenpockenvirus vermutet. AP Photo/Martin Mejia/KEYSTONE

Der Pharmakonzern Roche hat für einen Test zum Nachweis des Affenpockenvirus in den USA eine Notfall-Zulassung erhalten. Sie gelte für einen qualitativen Nachweis von DNA aus dem Affenpockenvirus in Abstrichen von menschlichen Läsionen von Personen, bei denen eine Infektion mit dem Affenpockenvirus durch den behandelnden Arzt vermutet werde, teilte die FDA am Dienstagabend mit.



Die Tests seien auf Laboratorien beschränkt, die nach den sogenannten «Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988» zertifiziert seien. Sie erfüllten somit die Anforderungen für die Durchführung von Tests mittlerer oder hoher Komplexität, hiess es weiter.

AWP

