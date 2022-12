Pharmaindustrie – Roche erhält US-Zulassung für Alzheimer-Test Das Testverfahren hätte das Potenzial, mehr Menschen mit Verdacht auf Alzheimer als je zuvor zu einer Diagnose zu verhelfen.

Der Pharmakonzern Roche hat für ein Testverfahren, mit dem die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert werden kann, die US-Zulassung erhalten. Konkret geht es um zwei Elecsys-CFS-Tests (Cerebrospinal Fluid), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Diese Test mit den Namen Elecsys(R) beta-Amyloid (1-42) CSF II und Elecsys(R) Phospho-Tau (181P) CSF hätten das Potenzial, mehr Menschen mit Verdacht auf Alzheimer als je zuvor zu einer Diagnose zu verhelfen. Sie messen laut den Angaben zwei Biomarker, welche auf Alzheimer hindeuten. Das Testverfahren ist bereits in 45 Ländern zugelassen, so die Mitteilung – unter anderem in Europa.

Schon im Sommer hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA einem Alzheimer-Testverfahren von Roche den Therapiedurchbruch-Status verliehen. Dieses Verfahren befinde sich aber noch in der Entwicklung, heisst es im jetzigen Communiqué.

