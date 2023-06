Screening auf humane Papillomaviren – Roche erhält WHO-Qualifikation Der Pharmakonzern Roche hat von der Weltgesundheitsorganisation die Präqualifikation für seinen HPV-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs erhalten.

Roche hat von der Weltgesundheitsorganisation WHO die Präqualifikation für seinen Test zur Erkennung von humanen Papillomaviren (HPV) erhalten. Diese Präqualifikation der WHO erweitert die Verfügbarkeit dieses HPV-Screenings in Ländern, die sich bei Kauf- und Implementierungsentscheidungen auf die Liste der globalen Organisation stützen, wie Roche am Dienstag mitteilte.

Das Screening auf HPV kann dazu beitragen, Frauen mit einem erhöhten Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu identifizieren, so dass die Krankheit frühzeitig behandelt werden kann, bevor invasiver Krebs entstehen kann.

In ärmeren Ländern wird laut Roche Gebärmutterhalskrebs oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, in dem die Heilungschancen gering sind.

«Die heutige Aktion in Kombination mit unserer kürzlich eingeführten HPV-Selbsttestlösung erweitert den Zugang zum HPV-Screening in Ländern mit begrenzten Gesundheitsressourcen», wird Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert.

