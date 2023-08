Patentrechtsstreit vor US-Gericht – Roche klagt gegen Sandoz-Nachahmerprodukt Die beiden Schweizer Pharmakonzerne liefern sich einen Patentstreit um ein Lungenmedikament. Rupen Boyadjian

Bei Kopien von kleinen Molekülen wie Esbriet ist der Entwicklungsaufwand für Hersteller klein (im Gegensatz zu biotechnologisch hergestellten Biosimilars). Bild: ZVG/Roche

Die Roche-Tochter Genentech hat am Montag gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters im US-Bundesstaat New Jersey Klage gegen Sandoz, die Novartis-Generikasparte, eingereicht. Genentech wirft Sandoz demnach vor, ihre Patentrechte an Esbriet, einem Medikament zur Behandlung der idiopathischen pulmonalen Fibrose (IPF), «vorsätzlich, bösgläubig und in ungeheuerlicher Weise verletzt» zu haben. IPF ist eine chronische, letztlich tödliche Lungenerkrankung.