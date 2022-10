Distribution soll nächste Woche starten – Roche lanciert weiterentwickelten Antigen-Schnelltest Der Pharmariese hat einen neuen Schnelltest zur Erkennung einer Covid Erkrankung lanciert.

Die Distribution der insgesamt drei neuen Tests der neuesten Generation soll in den kommenden Wochen in den Ländern starten, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Sina Schuldt/KEYSTONE

Der Pharmakonzern Roche lanciert einen weiterentwickelten Diagnosetest zur Identifikation von Covid-19-Infektionen. Der SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest 2.0 wird in Europa sowohl für die professionelle Verwendung wie auch für den Gebrauch durch Private eingeführt, teilte Roche am Mittwoch mit.



Die Distribution der insgesamt drei neuen Test der neuesten Generation soll in den kommenden Wochen in den Ländern starten, welche die CE-Kennzeichnung akzeptieren. Roche verspricht mit diesen Tests «zuverlässige Resultate innerhalb 15 Minuten».



Roche kann gemäss den Angaben von jedem dieser drei neuen Test «mehrere Zehnmillionen monatlich» herstellen und liefern.



AWP

