Bluterkrankungs-Medikament – Roche mit ermutigenden Studienergebnissen Die Ergebnisse der Phase-III-Studie würden die Sicherheit und Wirksamkeit von dem Medikament Crovalimab bekräftigen.

PNH («paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie») ist eine seltene und lebensbedrohliche Blutkrankheit, bei der die roten Blutkörperchen durch einen Teil des Immunsystems zerstört werden. Bild: ZVG/Roche

Der Pharmakonzern Roche hat weitere positive Studienergebnisse für sein Medikament Crovalimab bei der lebensbedrohlichen Bluterkrankung PNH (Paroxysmale nocturnale Hämoglobinurie) vorgelegt. Das Medikament könne die Krankheit gut kontrollieren und sei gut verträglich, teilte Roche am Freitag mit.



Die Ergebnisse der Phase-III-Studie «Commodore 1» und «Commodore 2» würden die Sicherheit und Wirksamkeit von Crovalimab im Vergleich zu der bisherigen Standardbehandlung untermauern. Die Studiendaten präsentierte Roche am aktuell noch laufenden Kongress der European Hematology Association (EHA) in Frankfurt am Main.

«Die Daten aus den Commodore-Studien werden den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt eingereicht», sagt Levi Garraway, Roche Chief Medical Officer and Head of Global Product Development. Bereits im Februar hatte Roche über positive Zwischenergebnisse zum Medikament informiert und angekündigt, Crovalimab weltweit für Patienten verfügbar machen zu wollen.



PNH («paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie») ist eine seltene und lebensbedrohliche Blutkrankheit, bei der die roten Blutkörperchen durch einen Teil des Immunsystems zerstört werden. Dies führt zu Symptomen wie Anämie, Müdigkeit, Blutgerinnseln und Nierenerkrankungen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.