Für das Gesamtjahr 2023 bleibt Roche beim vorsichtigen Ausblick. Bild: ZVG/Roche

Ersteinschätzung von Miriam Kappeler um 08.10 Uhr

Roches Zahlen zum ersten Halbjahr bringen keine grosse Überraschung. Der Umsatzrückgang von 8% in der Berichtswährung Fr. und währungsbereinigte 2% fusst auf der besonders hohen Vergleichsbasis der Vorjahresperiode. Unter Ausklammerung der stark einbrechenden Covid-19-Verkäufe ist das Basisgeschäft aber sowohl in der Division Pharma (+8%) als auch in der Sparte Diagnostics (+6%) ordentlich gewachsen.