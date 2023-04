Navify Algorithm Suite – Roche stellt digitale Bibliothek vor Laut dem Pharmariesen soll die Bibliothek anhand digitaler medizinischer Algorithmen die frühere Diagnose von Krebs und anderen Erkrankungen unterstützen.

Mit der Navify Algorithm Suite können Kliniker medizinische Algorithmen, die sie benötigen, bei Roche und anderen Anbietern bestellen. Bild: ZVG

Der Pharmakonzern Roche stellt am Fachkongress HIMSS in Chicago seine digitale Bibliothek Navify Algorithm Suite vor. Die Plattform soll anhand digitaler medizinischer Algorithmen die frühere Diagnose von Krebs und anderen Erkrankungen unterstützen, wie Roche am Dienstag mitteilte.



«Angesichts der zunehmenden Datenmenge im Gesundheitswesen können digitale medizinische Algorithmen verwertbare Erkenntnisse generieren, die Ärzte nutzen können, um das Versprechen einer personalisierten Medizin einzulösen», wird Moritz Hartmann, Global Head of Roche Information Solutions bei Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert.



Mit der Navify Algorithm Suite können Kliniker medizinische Algorithmen, die sie benötigen, bei Roche und anderen Anbietern bestellen. Die ersten Algorithmen der Navify Algorithm Suite konzentrieren sich den Angaben zufolge auf Krebsindikationen wie Leber- und Darmkrebs. Algorithmen für weitere Krebsindikationen, Kardiologie und andere Krankheiten wie Lungen- und Infektionskrankheiten seien bereits in Vorbereitung. Navify ist derzeit in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.