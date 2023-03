Kaffee mit Janine Händel – «Roger Federer ist ein empathischer Chef» Janine Händel leitet die Stiftung des Tennisstars. Um ihren Job gut zu machen, muss sie den Starstatus ihres Vorgesetzten ausblenden. Simone Stern

In der Roger Federer Foundation wird Rooibostee getrunken. CEO Janine Händel bietet ihn mit den Worten «ein bisschen Afrika-Feeling!» an. Rooibostee kommt aus Südafrika, wie Roger Federers Mutter Lynette. In Johannesburg hat die Foundation, neben dem Hauptsitz in Zürich, ein Büro.

Aktuell betreibt die Organisation in sechs afrikanischen Ländern Projekte im Rahmen der Frühbildung: In Südafrika, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Namibia und Malawi. Alle Länder sind ehemalige britische Kolonien, Englisch ist bis heute Nationalsprache. Händel reist mindestens einmal pro Jahr in jedes Land. «Es ist wichtig, vor Ort zu sein. Du kommst extrem motiviert nach Hause», sagt sie.

In Afrika seien die Menschen viel flexibler als in Europa, so Händel. Sie stellten sich den täglichen Herausforderungen schnell und kreativ. Händel beobachtet ausserdem eine riesige Solidarität zwischen den Menschen der ärmsten Bevölkerungsgruppen. «Manchmal fehlt mir bei meiner Rückkehr dann das Verständnis für kleinliches Denken. Es würde vielen gut tun, ihren Horizont zu erweitern.»

Janine Händel ist selbst in ärmlichen Verhältnissen in Zürich aufgewachsen. Sie wurde von ihrer Mutter alleine erzogen, bis ihr Stiefvater, der ihre Bildung stark förderte, Teil der Familie wurde.

Auch philanthropisch war Händel schon früh engagiert, half etwa in einem Behindertenheim aus. Doch ihren einstigen Berufswunsch, Kinder mit Behinderungen zu betreuen, verfolgte sie schliesslich nicht weiter. Im Studium spezialisierte sie sich auf Menschenrecht und war danach als Diplomatin in Kolumbien tätig. Als Chefin der Roger Federer Foundation hilft sie nun im Auftrag des Tennisstars Kindern in Armut.

Die Stiftung setzt den Fokus auf Frühbildung, da Bildungsunterschiede in frühester Kindheit sich lebenslänglich auf die Entwicklung auswirken können. 80% der Kinder in Afrika südlich der Sahara haben keinen Zugang zu Frühbildung. Die Foundation geht aber nur dorthin, wo sie ernsthaft erwünscht wird.

«Wir sind keine Hand-out-Stiftung, die Waren verschenkt», sagt Händel: «Unser Ziel ist es, Prozesse zu lancieren und uns nach einer gewissen Zeit wieder zurückzuziehen. Das ist die wohl vielversprechendste Art der nachhaltigen Entwicklungsarbeit.»

Das Modell anderer Stiftungen, auf Dauer vor Ort zu bleiben, habe die Roger Federer Foundation bewusst nicht gewählt. «Es kann funktionieren», sagt Händel, «aber wir wollen die Lokalbevölkerung zur selbständigen Weiterentwicklung beflügeln.»

Der Prozess fängt mit dem Dialog zwischen der Stiftung und den zuständigen Ministerien eines Landes an, mit dem Ziel, ein Memorandum of Understanding (MOU) zu unterzeichnen. Danach wird zusammen mit den Behörden entschieden, in welche Orte man geht. Nur die ärmsten Gegenden kommen infrage. Dort angekommen, muss die gesamte lokale Bevölkerung – von den Eltern bis zum Village Chief – der Initiative überzeugt zustimmen. Ohne die Unterstützung der Gemeinde habe ein Projekt keine Chance, selbständig zu überleben, so Händel.

Das Geld für die Projekte bezieht die Foundation aus drei Quellen: erstens von privaten Geldgebern, bei denen es sich um Fans oder Bekannte Roger Federers handelt. Sie überweisen, ohne proaktives Fundraising, von 5 Fr. bis zu sechsstelligen Summen.

Zweitens hat Federer mit seinen Sponsoren ausgehandelt, dass ein gewisser Betrag aus den jeweiligen Deals direkt an seine Stiftung gezahlt wird.

Drittens, Fundraising-Events. Zum Beispiel der auf eigene Initiative lancierte «Match for Africa», bei dem Federer und Rafael Nadal gegeneinander spielen. Der gesamte Erlös des Turniers geht an die jeweiligen Stiftungen der beiden Tennisspieler. Oder Events mit Federers Sponsoringpartnern, wie der Galaabend «Effervescence» der Champagnermarke Moët & Chandon. Der fünfstellige Erlös der versteigerten Sechs-Liter-Methusalem-Flasche ging, wie vorvereinbart, vollständig an die Foundation.

Dass Roger Federer ein Weltstar ist, hilft nicht nur bei der Finanzierung. Durch seine Beleibtheit kann die Stiftung ihre Botschaften, vor allem auf Social Media, auch breit streuen. Dabei zeigt sich, wie weit Federers Beliebtheit reicht. «Unsere Follower klicken unsere Website zu 90% auf Englisch an. Die meisten User kommen nicht aus der Schweiz», sagt Händel.

In welchen anderen Ländern gibt es besonders viele Roger-Federer-Fans, die auch an der Stiftung interessiert sind? «Indien!», sagt Händel, wie aus der Kanone geschossen, «und in den USA».

Dass Janine Händels Chef einer der berühmtesten Menschen der Welt ist, schüchtert sie nicht ein. Im Gegenteil: «Ich kann Roger Federer nur gut beraten, wenn ich nicht den Star sehe. Roger ist beratungsoffen, lernbegierig und ambitioniert.»

Ausserdem hat sie trotz seines Prominentenstatus auch Ansprüche an ihren Vorgesetzten – und diese scheint er zu erfüllen: «Ohne frühere Chefs beleidigen zu wollen – er ist der netteste Chef, den ich je hatte. Denn er ist ein empathischer Chef. Sonst wäre ich schon lange weg.»

Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz. Ihren journalistischen Einstieg fand sie als Moderatorin bei BlickTV, danach war sie bei Bloomberg als Breaking-News-Reporterin tätig. Mehr Infos @simietoile

