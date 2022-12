Veränderung in der Geschäftsleitung – Rothen gibt CEO-Posten bei Adval Tech ab René Rothen wird per Ende 2023 bei dem Autozulieferer nicht mehr als CEO fungieren.

René Rothen ist laut Adval Tech seit 2007 Mitglied der Konzernleitung, seit 2012 ist er CEO. Bild: Adval Tech

Bei Adval Tech kommt es zu Veränderungen in der Chefetage. René Rothen, der aktuell Verwaltungsratspräsident und CEO ist, gibt den CEO-Posten per Ende 2023 ab, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.



Allerdings will sich der heute 63-Jährige dann nicht komplett aus dem Tagesgeschäft verabschieden. Er soll nämlich per Januar 2024 die Aufgabe eines «Executive VR-Präsidenten mit operativer Gesamtverantwortung» übernehmen, wie im Communiqué weiter heisst. Die entsprechende Wahl soll an der Generalversammlung vom 11. Mai stattfinden.



Ob das Unternehmen einen neuen CEO sucht, lässt die Mitteilung offen. Über die zukünftige Zusammensetzung und die Erweiterung der Konzernleitung werde zu gegebener Zeit informiert, heisst es bloss.



Rothen ist laut den Angaben seit 2007 Mitglied der Konzernleitung, seit 2012 ist er CEO. 2020 wurde er zusätzlich zum VR-Präsidenten gewählt. Rothen habe die Entwicklung der Gruppe in den vergangenen Jahren massgeblich geprägt, sein Rücktritt als CEO werde daher bedauert, so die Mitteilung.



AWP

