«Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW Iris C. Ritter FuW

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,82% höher auf 2’189,82 Punkten, der SMI steigt 1,08% auf 11’075,15 Punkte, und der SPI bewegt sich um 1,06% nach oben auf 14’597,94 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 28. August, bis Freitag, 1. September:

1. Dormakaba 11,3% (Wochenperformance)

Der Schliesstechnikkonzern hat am Donnerstag erfreuliche Zahlen vorgelegt. Im ersten Halbjahr verzeichnet er eine Umsatzsteigerung von 3,3% auf 2,85 Mrd. Fr. Ein Grossteil dieses Wachstums ist auf Preiserhöhungen und betriebliche Effizienz zurückzuführen. «Die internen Baustellen werden bearbeitet, ein jüngst eingestiegener aktivistischer Investor wird für scharfe Aufsicht sorgen, und die Rahmenbedingungen sind nicht schlecht. Somit darf man für die kommenden Monate und Jahre nun tatsächlich mit einer sichtbar besseren Entwicklung des Unternehmens rechnen. Das dürfte auch dem Aktienkurs Auftrieb geben», so FuW-Redaktor Alexander Saheb.

2. Stadler Rail 9,8%

«Stadler Rail liefert mit ihren Halbjahreszahlen ein altbekanntes Bild ab: stark in der Auftragsgewinnung, durchzogen in der Abwicklung», fasst Yvonne Brunner, Co-Leiterin des Unternehmensressorts von FuW, zusammen. Nach dem Einbruch im Vorjahr hat der Zughersteller wieder deutlich mehr verdient. Der Reingewinn kletterte im ersten Semester 2023 auf 25,8 Mio. Fr. Vor einem Jahr hatten die Frankenstärke und Finanzverluste für einen Gewinntaucher auf 2,4 Mio. Fr. gesorgt. Der Umsatz sank dagegen gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 1,29 Mrd. Fr., wie der Ostschweizer Konzern am Mittwoch bekannt gab. Das Orderbuch ist so voll wie noch nie: Der Auftragsbestand stieg auf ein neues Rekordhoch von 25,4 Mrd. Fr. nach 22,0 Mrd. Ende 2022. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 bestätigt Stadler die bisherigen Ziele.

3. Hochdorf 9,7%

Seit der Publikation der Halbjahreszahlen in der Vorwoche hat es von dem angeschlagenen Milchverarbeiter keine wesentlichen Neuigkeiten gegeben. Im ersten Semester ist Hochdorf auf dem Weg zum Turnaround einen Schritt weiter gekommen. Zumindest auf Stufe Ebitda sind die Zahlen in den schwarzen Bereich zurückgekehrt. Zudem wird der Ausblick – ein positives Ebitda für das Gesamtjahr 2023 – entsprechend bestätigt. Doch die finanzielle Gesundung ist laut FuW-Redaktor Ivo Ruch noch weit weg.

4. Clariant 9,2%

Wie aus einer am Freitag der Vorwoche publizierten Offenlegungsmeldung hervorgeht, hat sich bei dem Baselbieter Spezialchemiekonzern ein neuer grösserer Aktionär zu erkennen gegeben. Die beiden Amerikaner David Winter und David Millstone kontrollieren via einen Fonds des privat geführten Mischkonzerns Standard Industries 3,05% an Clariant. Davon werden knapp 1,9% direkt in Namenaktien gehalten. Winter und Millstone sind alte Bekannte von Clariant. Die Co-CEO des privat geführten Mischkonzerns Standard Industries aus New York hatten vor sechs Jahren massgeblichen Anteil daran, dass die von Clariant geplante «Liebeshochzeit» mit Huntsman platzte. Clariant war in der Vergangenheit immer wieder mal als mögliches Übernahmeziel von Standard Industries genannt worden. Nahrung erhielten die Gerüchte etwa von zwei Jahren, als die Amerikaner Clariants Katalysator-Konkurrent W.R. Grace für 7 Mrd. $ schluckten.

5. Peach Property 6,8%

Das Immobilienunternehmen war bereits in der Vorwoche bei den Fünf Gewinneraktien vertreten. Gemäss den am 24. August veröffentlichten Zahlen, hat Peach Property im ersten Halbjahr wegen Portfolioabwertungen zwar einen Verlust eingefahren. Das Management zeigt sich jedoch zuversichtlich, die bisherigen Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

