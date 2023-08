Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

«Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt mehrheitlich in der abgelaufenen Woche an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,59% höher auf 2’150,67 Punkten, der SMI steigt 1,1% auf 10’956,90 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,2% nach unten auf 14'443,65 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 21. August, bis Freitag, 25. August:

1. Medartis 31% (Wochenperformance)

Die Aktien des Medtech-Unternehmens sind in den letzten Tagen mit einiger Verzögerung nach den Halbjahreszahlen gestiegen – sie wurden bereits am 15. August veröffentlicht. Medartis wurde im ersten Semester zwar von einem Hackerangriff gebremst, hält aber an den Vorgaben fest. Research Partners hat im Nachgang der Zahlenvorlage das Kursziel auf 90.30 von 92.40 Fr. gesenkt, belässt jedoch die Einstufung auf «Kaufen». Die Senkung des Kursziels begründet der zuständige Analyst mit dem starken Franken. Dagegen hat Credit Suisse diese Woche das Kursziel für Medartis auf 75 von 63 Fr. erhöht und belässt die Einstufung auf «Underperform». Er hebe seine Umsatzprognose für 2023 um 2% an, senke aber seine EPS-Schätzung deutlich um 19%, schreibt Analyst Christoph Gretler. Da er seine langfristigen Wachstums- und Margenannahmen leicht erhöhe und den Bewertungszeitraum nach vorne verschiebe, steige aber sein Kursziel.

2. Peach Property 19,3%

Im ersten Halbjahr 2023 hat das Immobilienunternehmen einen Verlust verbucht. Grund dafür ist eine Portfolioabwertung. Dennoch bestätigt Peach Property die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr. In Deutschland, wo Peach hauptsächlich aktiv ist, gebe es eine Übernachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, sagte der CFO am Mittwoch an einer Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss. Peach sei daher gut positioniert, da die Neubauaktivitäten wegen der gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten stark zurückgingen. Ausserdem sieht der Finanzchef noch Raum für weitere Mieterhöhungen.

3. DocMorris 9,5%

Am Freitag wurde bekannt, dass Jefferies das Kursziel für die Onlineapotheke mit Sitz im Thurgau auf 90 von 60 Fr. erhöht hat und die Einstufung auf «Buy» belässt. DocMorris habe den Turnaround geschafft, schreibt Analyst Alexander Thiel. Nach dem Fokus auf die Profitabilität rechnet er nun wieder mit einer Wachstumsphase mit Fokus auf das elektronische Rezept in Deutschland. Am Donnerstag hat auch UBS das Kursziel für DocMorris erhöht – auf 29.50 von 27.00 Fr. Die Einstufung bleibt aber auf «Sell». Infolge der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen habe er seine Prognosen für die Onlineapotheke nach oben angepasst, schreibt Analyst Sebastian Vogel. Gleichzeitig habe sich an seiner Meinung zu den mittelfristigen Aussichten von DocMorris nichts geändert. Vogel bleibt bei seiner Einschätzung, dass Versandapotheken wie DocMorris ihren Marktanteil am deutschen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente bis zum Jahr 2027 nicht über 5% ausbauen werden.



4. Dätwyler 8,8%

Bereits Ende Juli hatte das Industrieunternehmen einen enttäuschenden Halbjahresausweis vorgelegt. Zudem ist die Jahresprognose tief. Die Börse reagierte negativ. Diese Woche ging es mit dem Kurs wieder aufwärts, ohne dass geschäftsrelevante Neuigkeiten an die Öffentlichkeit gelangt sind. Lediglich der frühere Bereich Dätwyler IT Infra, der schon seit gut zehn Jahren verselbstständigt ist und dem Dätwyler-Grossaktionär Pema gehört, hat am Mittwoch verkündet, dass Adrian Bolliger ab Oktober den CEO-Posten von Johannes Müller übernimmt, der das Unternehmen nach neunzehn Jahren altersbedingt verlassen wird.

5. Hochdorf 6%

Der angeschlagene Milchverarbeiter ist gemäss den am Donnerstag publizierten Halbjahreszahlen auf dem Weg zum Turnaround einen Schritt weiter gekommen. Zumindest auf Stufe Ebitda sind die Zahlen in den schwarzen Bereich zurückgekehrt. Der Ausblick – ein positiver Ebitda für das Gesamtjahr 2023 – wird entsprechend bestätigt. «Die grösste Herausforderung bleibt, die Finanzierung auf nachhaltig stabile Beine zu stellen … Damit die Hoffnung auf einen Turnaround nicht verpufft, muss das Management nun weiter liefern», schreibt FuW-Redaktor Ivo Ruch in seiner Einschätzung zu den Semesterzahlen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.