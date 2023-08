Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

«Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,67% tiefer auf 2137,90 Punkten, der SMI sinkt 2,19% auf 10’839,06 Punkte, der SPI bewegt sich um 2,27% nach unten auf 14’287,74 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 14. August, bis Freitag, 18. August:

1. Schaffner 71,9% (Wochenperformance)

Die Titel des Elektrokomponentenherstellers schossen am Donnerstag nach einem Übernahmeangebot von der schweizerisch-amerikanischen TE Connectivity um fast 75% nach oben. Das Unternehmen bietet 505 Fr. je Schaffner-Aktie. Am Mittwochabend gingen sie noch zu 282 Fr. aus dem Handel. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Nach dem Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im Dezember, ist die Dekotierung von der Schweizer Börse SIX geplant. Schaffner-CEO Marc Aeschlimann äusserte sich im FuW-Interview zum grosszügigen Aufpreis von TE wie folgt: «Ja, das ist eine starke Message, dass die Neupositionierung mit dem Fokus auf das EMV-Geschäft Schaffner zu einem attraktiven Unternehmen gemacht hat. Das ist auch für mich persönlich eine Genugtuung.»

2. DocMorris 22,4%

Die Onlineapotheke hat mit ihren Halbjahreszahlen die Erwartungen der Finanzanalysten für das erste Halbjahr erfüllt. Die ehemalige Zur Rose beginnt auf kleinerer Basis, wieder zu wachsen. Die Aktien reagieren mit einem Plus. An der Börse wird seit längerem mehr auf den Konkurrenten RedCare gesetzt. «In beiden Fällen müssen sich Investoren auf grosse Kursschwankungen einstellen, den Preis für langfristig erhebliches Kursgewinnpotenzial», analysiert FuW-Redaktor Arno Schmocker. Unterdessen hat am Freitag das Berenberg-Research das Kursziel für DocMorris deutlich, von 40 auf 60 Fr., angehoben und das «Halten»-Rating bestätigt. Die gute Entwicklung im ersten Semester und der bestätigte Ausblick wurden dabei positiv hervorgehoben.



3. Basilea 11,9%

Das Biopharmaunternehmen meldet für das erste Halbjahr einen Umsatzzuwachs, bleibt profitabel und erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr. Unter dem Strich resultierte ein Konzernergebnis in Höhe von 31,8 Mio. Fr. Im Vorjahreszeitraum hat Basilea einen Verlust von 12,2 Mio. Fr. eingefahren. Die Zukunft ist gemäss der Einschätzung von FuW-Redaktor Rupen Boyadjian aber noch mit grossen Ungewissheiten behaftet. Als Beispiel führt er auf: «Basilea hat nach dem Ausstieg aus der Onkologie keine Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung. Sie will solche zukaufen, doch noch konnte sie keine Akquisition verkünden. Wahrscheinlich würde es auch dann noch etwa fünf Jahre dauern, bis sie ein neues Produkt lancieren könnte.»

4. Emmi 7,8%

Gemäss den am Freitag vorgelegten Halbjahreszahlen hat sich der Milchverarbeiter auf allen Ebenen erheblich verbessert. Er kehrt damit zu früheren Rekorden zurück, profitiert aber vor allem von höheren Preisen. FuW-Redaktor Ivo Ruch kommt zum Schluss: «Emmi bleibt ein umsichtig geführter, solide finanzierter Konzern mit Innovationscharakter. Für die kommenden unsicheren ökonomischen Zeiten sind die defensiven Qualitätstitel eine gute Wahl.» Zudem sind die Valoren auch bei den aktuellen Top-fünf-Werten aus dem SPI vertreten, die von FuW empfohlen werden.

5. Hochdorf 4,5%

Bereits Mitte der Woche hatte sich der Praktikus über den auffälligen Wertgewinn der Aktien des angeschlagenen Milchverarbeiters gewundert. Über die Gründe kann bislang nur spekuliert werden. Gibt es möglicherweise neue Investoren? Oder ist etwas an den Übernahmegerüchten dran, die seit längerem kursieren? Fakten gibt es am kommenden Donnerstag. Dann präsentiert Hochdorf die Halbjahreszahlen.

