Börsenbericht vom 13. Dezember 2022 – Rückläufige US-Inflationsrate schiebt Schweizer Börse an Der Schweizer Aktienmarkt steigt dank den aktuellen US-Inflationszahlen stärker.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag von der Publikation der aktuellen US-Inflationszahlen starken Rückenwind erhalten. Allerdings steht der SMI inzwischen wieder ein wenig unter seinem Tageshoch, das er direkt nach der Veröffentlichung markierte. In den USA hat sich die Teuerung im November stärker als erwartet abgeschwächt. Die Kerninflation - ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise - fiel ebenfalls klar. Auch hier war der Rückgang stärker als prognostiziert. Der US-Dollar gab nach den Zahlen auf breiter Front nach, auch zum Schweizer Franken. Wichtig sind die US-Inflationsdaten vor allem deshalb, weil sie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed beeinflussen. Diese steht für den Mittwochabend auf dem Programm, es bleibt also spannend.

Der abgeschwächte Preisauftrieb dürfte das Fed in seiner Absicht bestärken, die Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt zu erhöhen, sagte ein Händler. Am Donnerstag folgen dann die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank. «Und alles andere als eine Zinserhöhung um jeweils 50 Basispunkte bei allen drei Zentralbanken wäre doch eher erstaunlich», ergänzte der Händler. Die Zentralbanken dürften die Zinsschraube dann auch im kommenden Jahr weiter anziehen. Belebt werde das Geschäft derzeit ausserdem ein wenig vom grossen Eurex-Verfall am kommenden Freitag. Viele Anleger rollten dabei Short-Put-Positionen in den März, sagte der Händler. Dies zeige, dass sie auf ein besseres 2023 hofften.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.55 Uhr um 1,98% auf 2130,40 Punkte. Der SMI notiert gegen 14.55 Uhr um 1,41% höher bei 11'189,04 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,90% auf 1719,63 und der breite SPI 1,43% auf 14'274,96 Zähler. Während am Morgen noch einige SLI-Werte Verluste verzeichneten, legen inzwischen - nach der US-Datenpublikation - alle Titel zu.

An der Spitze der Gewinnerliste stehen aber immer noch die gleichen Werte wie am Vormittag, etwa Temenos (+6,0% auf 55.94 Fr.). Der Banksoftwarehersteller erweitert seine Partnerschaft mit einem führenden US-Finanzinstitut auf das internationale Private-Banking-Geschäft. Namen werden aber nicht genannt. Es sei ein wichtiger Wettbewerbsgewinn für Temenos und wahrscheinlich von überdurchschnittlicher Grösse, kommentiert die Bank Vontobel.

Einen Tick stärker im Plus liegen nur noch AMS Osram (+6,8%), die sich von den Vortagesverlusten erholen. Mit VAT (+5,8%) und Logitech (+4,6%) gewinnen weitere Technologietitel stark hinzu. Die Entspannung bei den US-Zinsen helfe diesen Wachstumsaktien, sagte ein Händler.

Kepler Cheuvreux kehrt für LM Group (+17,10%) zum Rating «Buy» zurück und setzt ein Kursziel von 30 Fr.

Am Ende des Tableaus stehen hingegen Swisscom, mit einem bescheidenen Plus von nur 0,1%.

Inflationsrate treibt die Wallstreet

Der überraschend starke Rückgang der US-Inflation treibt die Wall Street an. Der Dow-Jones-Index.DJI der Standardwerte gewann zur Eröffnung am Dienstag 1,7% auf 34’547 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog zwei Prozent auf 4049 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC sprang um 3,6% auf 11’543 Stellen.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im November auf 7,1 von 7,7% im Oktober. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 7,3% gerechnet. «Für die Fed ist die neue Inflationsrate eine Bestätigung ihrer Geldpolitik. Gleichzeitig ist die niedrigere Inflationsrate die grösstmögliche Legitimation, ab morgen langsamer an der Zinsschraube zu drehen», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die nach den US-Inflationszahlen abgeflauten Zinssorgen liessen Anleger vor allem bei Technologie- und Wachstumswerten zugreifen. Die Kurse von Apple, Alphabet, Tesla, Microsoft und Meta zogen zwischen 3,3 und 5,7% an.

Bonds: Schwächer vor US-Inflationsdaten und Zentralbankreigen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag ein wenig schwächer. Im Gegenzug steigen die Renditen etwas an. Das Geschäft verläuft aber vor den um 14.30 Uhr erwarteten US-Inflationsdaten und den in den kommenden Tagen anstehenden Zinserhöhungen mehrerer Zentralbanken ruhig.

Die Umsätze seien moderat, heisst es am Markt. Am Primärmarkt hat die Eidgenossenschaft die Anleger mit der Ankündigung überrascht, dass im Rahmen der monatlichen Tenderauktion gleich drei Anleihen aufgestockt werden sollen.

Am Sekundär- und auch am Primärmarkt halten sich laut Händlern die Aktivitäten in Grenzen. Nennenswerte Umsätze gebe es bei erstklassigen Anleihen mit kürzerer Laufzeit.

Die Eidgenossenschaft will im Rahmen der monatlichen Tenderauktion gleich drei Anleihen aufstocken. Offeriert werden die Bonds 2,25%/2031, 0,0%/2039 und 0,5%/2055. Eigentranchen sind nicht vorgesehen. Gleich drei Anleihen seien eine Überraschung, da die Tresorerie ihren Emissionsplan 2022 von rund 6 Mrd. Fr. ja bereits im November fast erfüllt habe, sagt ein Händler. Die Zeichnungsfirst endet im Laufe des (morgigen) Mittwochvormittags. Vor dem Mittag wird das Emissionsergebnis veröffentlicht.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future fällt gegen 13.20 Uhr um 24 BP auf 142,89%. Der Umsatz beträgt 20 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 34 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index fällt um 28 BP auf 126,25 Prozent.

Sämtliche zehn gehandelten Eidgenossen sind zu tieferen Kursen rapportiert. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 24 BP und wirft damit +0,95% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) ist nicht dabei und die Rendite wird mit +1,15% angegeben.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,196 und damit auf ein neues Vier-Wochenhoch nach 1,130% am Vortag.

Euro wenig verändert über 1,05 $

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0547 $. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel.



Auch zum Franken hat sich der Euro wenig bewegt und kostet aktuell 0,9870 Fr. nach 0,9865 am Morgen. Dementsprechend hat sich auch das Währungspaar USD/CHF mit 0,9359 Fr. nach 0,9350 kaum verändert.



Die am Vormittag besser als von Experten erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) verbesserten sich im Dezember von niedrigem Niveau aus unerwartet deutlich. «Die Finanzmarktexpertinnen und -experten gehen mit grosser Mehrheit von einem Rückgang der Inflationsrate in den nächsten Monaten aus», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. «Zusammen mit der zwischenzeitlichen Entspannung an den Energiemärkten führt dies zu einer klaren Verbesserung des konjunkturellen Ausblicks.»



Im Tagesverlauf richten sich die Blicke vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem weiteren Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Die Entwicklung gibt der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Höhepunkt der Geldentwertung überschritten sein könnte. Sie dürfte ihren Inflationskampf daher etwas weniger intensiv führen. Schon für die Zinssitzung am Mittwoch wird mit einer geringeren Zinsanhebung gerechnet.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,09 $. Das waren 1,10 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 93 Cent auf 74,10 $.



Nach einer Verluststrecke in der vergangenen Woche zeigt die Preisentwicklung am Rohölmarkt seit Wochenbeginn nach oben. Zum einen sorgt für Erleichterung, dass sich China von seiner strikten Corona-Politik verabschiedet und zahlreiche Lockerungen auf den Weg gebracht hat. Trotz steigender Infektionszahlen nährt dies die Hoffnung auf eine stabilere Entwicklung in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft.



Zum anderen verweisen Marktteilnehmer auf die andauernde Schliessung der wichtigen US-Ölpipeline Keystone. Hintergrund sind Reparaturarbeiten wegen eines grösseren Lecks. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

Aktien New York Ausblick: Moderatere US-Inflation lockt viele Anleger

Moderatere US-Inflationsdaten als erhofft sind bei den Anlegern am Dienstag vorbörslich sehr gut angekommen. Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial schoss eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn bis auf 34’943 Punkte nach oben. Damit wird der US-Leitindex mit 2,8% im Plus erwartet. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sprang bis auf 12’259 Punkte an. Damit lag er 4,7% über dem Vortagesschluss.



Ein Rückgang der US-Inflation im November auf allgemein erwartete knapp über sieben Prozent würde diejenigen aufatmen lassen, die den Preisauftrieb noch vor einiger Zeit ausufern und die US-Notenbank mit hektischen Zinserhöhungen gegensteuern sahen. Dieses Szenario hatte Devisenmarktexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank vorgezeichnet.



Die Teuerung gegenüber dem Vorjahr lag nun bei 7,1%. Für die am Mittwochabend anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sind die Vorzeichen nun günstig. Es spricht nichts dagegen, dass nach vier Sitzungen mit einer Erhöhung um jeweils 0,75 Prozentpunkte diesmal moderater um 0,5 Punkte erhöht wird.



Nach Geschäftszahlen vom Vorabend legten Oracle-Papiere vorbörslich kräftig zu. Dank florierender Cloud-Services laufen die Geschäfte beim Software-Konzern weiter rund. Die Markterwartungen wurden getoppt, einige Analysten hoben ihre Kursziele.



Deutliche Kursgewinne verbuchten auch Papiere von Pfizer nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Neue Produkte und die Forschungspipeline des Pharmakonzerns übertrumpften die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Corona-Entwicklung, schrieb Analyst Chris Shibutani. Auch Trung Huynh von der Credit Suisse lobte das Pipeline-Potenzial.



Gefragt waren auch Boeing nach einem Grossauftrag. Die Fluggesellschaft United Airlines bestellt 100 «Dreamliner». Zudem sicherte sich die Lufthansa-Partnerin aus den USA Kaufoptionen für weitere 100 Maschinen des Typs. Ausserdem übt United eine Option zum Kauf von 44 Maschinen des Typs 737 Max aus, bestellt weitere 56 dieser Flugzeuge und sichert sich weitere 100 Optionen für den Jet.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren mehrheitlich höher. In Tokio avanciert der Nikkei 225 0,4%, der breiter gefasste Topix klettert 0,5%.

Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,5%. Tendenziell unverändert präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,1%, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert und der Shenzhen Composite 0,4% nachgibt. In Australien gewinnt der S&P/ASX 200 0,3%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,1% ein.

