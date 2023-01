Ungenügende Studiendaten – Rückschlag für Eli Lilly mit Alzheimer-Mittel Die Arzneimittelbehörde FDA lehnt eine beschleunigte Zulassung für das Alzheimer-Medikament des US-Pharmakonzerns ab.

Laut der amerikanischen Arzneimittelbehörde liegen noch nicht genug Studiendaten vor. Bild: Science Photo Libra/Getty Images

Dem US-Pharmakonzern Eli Lilly zufolge will die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung seines Alzheimer-Medikaments nicht beschleunigen. Wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, liegen laut FDA noch nicht genug Studiendaten von Patienten vor, die mindestens zwölf Monate lang behandelt wurden. Eli Lilly erklärte daraufhin, dass es im zweiten Quartal dieses Jahres Ergebnisse aus seiner Phase-3-Studie mit dem Antikörper Donanemab vorlegen will. Diese Studie, so Lilly, soll dann die Grundlage für den Antrag auf FDA-Zulassung bilden.

