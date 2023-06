Was zählt – Rüstig aufrüsten Nationale Militärbudgets unterscheiden sich, gemessen an der Wirtschaftleistung, erheblich. Manfred Rösch

In der Nato gilt der Richtwert von wenigstens 2% des Bruttoinlandprodukts – soviel sollen die Mitgliedstaaten für ihre Verteidigung aufwenden (mit Ausnahme Islands, das kein Militärbudget kennt). Diese Faustregel dürfte für die mehrheitlich wohlhabenden Mitgliedstaaten des Atlantischen Bündnisses ungefähr sinnvoll sein. Die Nato-Führungsmacht Amerika liegt mit 3,5% deutlich höher; das Vereinigte Königreich und Polen erreichen etwas mehr, Frankreich etwas weniger als die Limite. Das zeigen die Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Die herzhaft verfeindeten Nato-«Partner» Türkei und Griechenland zählen auch zu den «Big Spenders» des Pakts. In Deutschland, dem auf dem europäischen Festland zentralen Staat der Nato und zugleich deren eigentlicher Schwachstelle, zeigt sich die angekündigte Rückbesinnung auf Wehrhaftigkeit in den Sipri-Zahlen von 2018 bis 2022 noch nicht; die 1,3% sind unterdurchschnittlich. Allerdings ist Kritik daran aus der neutralen Schweiz mit ihren fahrlässig dürftigen 0,7% (gemessen an einem hohen BIP) wohlfeil. Dass die Ukraine mit gegen 10% (gemessen an einer geringen Wirtschaftsleistung) gegenwärtig an der Spitze liegt, erstaunt nicht: Es geht um Sein oder Nichtsein. Auffällig diskret ist die Position Chinas, doch fragt es sich, wie transparent die Daten aus Peking sind; hier sind wohl vorsichtshalber Tarnmanöver zu unterstellen.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

