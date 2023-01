Sanktionen – Russische Frankenanleihen notieren weiterhin unter Wasser Dieses Jahr werden zwei Frankenanleihen von russischen Emittenten fällig. Allerdings gibt es nur bei Gazprom Hoffnung, dass Anleger ihr Geld wiedersehen. Erheblich schlechter sind die Aussichten bei der staatlichen Eisenbahn. André Kühnlenz

Gazprom muss im März eine Frankenanleihe tilgen und will bis dahin einen neuen Treuhänder einsetzen lassen. Bild: Oliver Bunic/Bloomberg

Unter dem brutalen Überfall Russlands leiden in erster Linie die angegriffenen Ukrainer. Angesichts des menschlichen Leids rücken die drohenden Verluste fast schon in den Hintergrund, die Investoren in russische Frankenanleihen seit dem vergangenen Jahr entgegensehen. Immerhin sind Zahlungsausfälle bei Frankenanleihen eine grosse Seltenheit, was den hiesigen Anleihenmarkt seit Jahren trotz Frankenaufwertung auch international attraktiv macht.