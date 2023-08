Gerichtsentscheid – Russisches Gericht untersagt UBS und CS Verkauf von Töchtern Ein Moskauer Gericht hat UBS und Credit Suisse verboten, Aktien ihrer russischen Tochtergesellschaften zu verkaufen. Gerichtsdokumenten zufolge geht der Entscheid des Gerichts auf einen Antrag der Zenit Bank zurück.

Credit Suisse und UBS lehnen eine Stellungnahme ab. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Ein Moskauer Gericht hat der UBS und ihrem kürzlich übernommenen Schweizer Rivalen Credit Suisse verboten, Aktien ihrer russischen Tochtergesellschaften zu veräussern. Gerichtsdokumenten zufolge geht der Entscheid des Gerichts auf einen Antrag der Zenit Bank zurück. Das Geldhaus geht demnach davon aus, dass die russischen Tochtergesellschaften von UBS und Credit Suisse die Einstellung ihrer Aktivitäten in Russland vorbereiten. Dies würde Zenit dem Risiko eines Verlustes in Zusammenhang mit einem im Oktober 2021 gewährten Darlehen aussetzen. Im November 2021 überwies Zenit 20 Mio. $ an das in Luxemburg ansässige Agrarunternehmen Intergrain. Nachdem westliche Sanktionen gegen Zenit verhängt worden waren, teilte Credit Suisse der russischen Bank mit, dass sie keine Zahlungen von Intergrain an Zenit überweisen werde. Credit Suisse und UBS lehnten eine Stellungnahme ab.

REUTERS

