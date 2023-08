Geldpolitik – Russland erwägt weitere Notmassnahmen, um Rubel zu stützen Um den Absturz des Rubels zu verhindern, diskutieren die russischen Behörden, Exportunternehmen erneut dazu zu verpflichten, Deviseneinnahmen in Rubel umzutauschen.

Im Kampf gegen den Absturz des Rubels werden Insidern zufolge weitere Notmassnahmen erwogen. Die russischen Behörden diskutierten, Exportunternehmen erneut dazu zu verpflichten, Deviseneinnahmen in Rubel umzutauschen, sagten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Einer hochrangigen Person zufolge könnte dies jeden Augenblick erfolgen. Die mögliche Wiedereinführung der Umtauschpflicht ist eine Reaktion auf den Kursrutsch der Landeswährung. Der Rubel war zu Wochenbeginn zum Dollar auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten gefallen. Auch eine kräftige Zinserhöhung der Notenbank um 3,50 Prozentpunkte auf 12% am Dienstag scheint den Kursverfall bislang nur verlangsamt zu haben.

Die russische Zentralbank und das russische Finanzministerium reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Die westlichen Sanktionen lasten zunehmend auf der russischen Wirtschaft. Zudem fliessen immer grössere Summen in das Militärbudget, um den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Russland hatte kurz nach Kriegsbeginn im Februar 2022 Exporteure dazu zwangsverpflichtet, Deviseneinnahmen in Rubel umzutauschen. Zunächst mussten 80% der Fremdwährungseinnahmen in Rubel gewandelt werden. Die Prozentzahl wurde dann aber allmählich wieder auf 0% gesenkt.

Diesmal könnten die Zwangsmassnahmen noch härter ausfallen. Einem Insider aus einem Exportunternehmen zufolge wird ein Zwangsumtausch von bis zu 90% diskutiert. Laut einem weiteren Insider aus einer Exportfirma wird über eine Spanne von 80 bis 90% gesprochen, wobei der Umtausch innerhalb von 70 bis 90 Tagen nach der Ausfuhr von Waren ins Ausland erfolgen müsse. Zu den Schritten, über die beraten werde, zähle auch ein Verbot von Dividendenzahlungen ins Ausland sowie Beschränkungen bei Importsubventionen. Exporteure, die Einnahmen nicht nach Russland zurückführten, könnten zudem staatliche Hilfen verlieren, sagte einer der Insider.

Sollte sich der Rubelkurs bis Freitag nicht stabilisieren, werde die Regierung erneut mit Exporteuren zusammentreffen, sagte einer der Insider. Allerdings sei unklar, welche der Massnahmen eingeführt würden.

Einnahmen unklar

Wie stark solche Schritte wirken werden, ist allerdings offen. Weil die westlichen Sanktionen gegen Moskau viele russische Unternehmen von den Dollar- und Euro-Zahlungssystemen abgeschnitten haben und Russland sich von westlichen Währungen unabhängig machen will, wird immer mehr Handel in Yuan, Rupien oder Rubel abgewickelt.

Ein erheblicher Teil des Handels zwischen Russland und Indien erfolge in Rupien, zitierte die russische Tageszeitung RBC am Mittwoch den Chef einer indischen Industrievereinigung. Russland versorgt den Subkontinent mit billigem Öl. Einem Insider aus der russischen Bankenbranche zufolge hängen derzeit rund 39 Mrd. $ in indischen Banken fest. Ölkonzerne seien nicht in der Lage, diese nach Russland zurückzuführen.

Einem den Behörden nahestehenden Insider zufolge liegt das Hauptproblem bei der Rückführung von Deviseneinnahmen nach Russland darin, dass Exporteure das Öl zu einem niedrigen Preis verschiffen und es dem Käufer dann zu einem höheren Preis verkaufen. «Die Differenz wird angeblich für die Logistik abgeschrieben, aber niemand weiss, wie viel», so der Insider. Das zweite Problem sei die Umstellung auf den Export in Rubel und andere nicht harten Währungen. Dadurch müssten Exporteure weniger Dollar auf dem heimischen Devisenmarkt verkaufen. Zwei weiteren Insidern zufolge, legten Exporteure nicht alle ihre Einnahmen aus der Ausfuhr von Waren offen, da sie Sanktionen für ihre Geschäftspartner befürchten.

