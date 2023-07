Folgen des Ukraine-Kriegs – Russland stoppt vorerst Getreideabkommen Moskau pocht auf die Rücknahme von Sanktionen. Analysten warnen derweil vor weltweit steigenden Preisen.

Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland wurde im Juli 2022 von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelt. Bild: STR/EPA/Keystone

Die für die weltweiten Lebensmittelpreise wichtigen Exporte ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer sind auf unabsehbare Zeit unterbrochen. Das Getreideabkommen mit der Ukraine gelte nicht mehr, erklärte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. «Leider ist der Russland betreffende Teil der Vereinbarungen nicht umgesetzt worden», begründete er die weltweit befürchtete Massnahme. «Sobald der russische Teil der Vereinbarungen erfüllt ist, wird die russische Seite zur Umsetzung dieses Abkommens zurückkehren.» Vermutungen über eine Vergeltung für den Angriff auf die Krim-Brücke wies er zurück. Beides habe nichts miteinander zu tun.

Das von den Vereinten Nationen und der Türkei im Juli 2022 vermittelte Abkommen sollte die weltweite Nahrungsmittelkrise lindern, indem es die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das von der russischen Flotte kontrollierte Schwarze Meer ermöglichte. Die Vereinbarungen wurden bereits mehrmals verlängert. Die Ukraine gehört zu den weltweit grössten Getreideexporteuren. Diese Ausfuhren haben einen grossen Einfluss auf die weltweiten Lebensmittelpreise. Am Montag verzeichneten die Kontrakte für Weizen nach Bekanntwerden der neuen Entwicklung an der Terminbörse in Chicago deutliche Anstiege.

Experten schlossen globale Auswirkungen nicht aus. Die Türkei kündigte Initiativen zur Wiederbelebung des Abkommens an. In Grossbritannien warnte der leitende Ökonom von Equiti Capital in Grossbritannien, Stuart Cole, vor einer möglichen Verknappung des weltweiten Getreideangebots und steigenden Preisen. «Dies könnte den weltweiten Inflationsdruck wieder erhöhen und die Zentralbanken dazu veranlassen, ihre restriktive Haltung zu überdenken.» Ähnliche Überlegungen stellte der Analyst Piotr Matys von In Touch Capital Markets in Polen an: «Die Inflation hat in ganz Europa ihren Höhepunkt erreicht, aber sie könnte sich nicht so schnell abschwächen wie erwartet, wenn die Lebensmittelpreise stark ansteigen.»

Vor allem ärmere Länder betroffen

Vor allem ärmere Länder sind durch die gestiegenen Importpreise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges in Schwierigkeiten geraten. Die UN hatten für eine Verlängerung des Abkommens unter anderem damit geworben, die Vereinbarungen hätten dazu beigetragen, dass weltweit die Lebensmittelpreise um ein Fünftel gesunken seien.

Die Regierung in Moskau beklagt seit langem, dass russische Getreide- und Düngemittelausfuhren behindert werden. Diese seien aber im Gegenzug für die ukrainischen Exporte zugesagt worden. Russland kritisiert vor allem, dass Bezahlungen für die eigenen Exporte wegen westlicher Sanktionen nicht abgewickelt werden können. Deswegen fordert die Moskauer Regierung die Wiederaufnahme der Russischen Landwirtschaftsbank in das internationale SWIFT-Zahlungssystem. Ausserdem sollen finanzielle Aktivitäten russischer Düngemittelunternehmen erlaubt werden. Zudem sollen Ersatzteil-Lieferungen nach Russland wieder gestattet werden. Schliesslich pocht Russland darauf, dass eine Pipeline für den Transport von Ammoniak wieder in Betrieb genommen und der Dünger über den ukrainischen Hafen Odessa exportiert wird.

Durch das Abkommen hat die Ukraine bislang über 27 Mio. Tonnen Getreide exportieren können. Die Getreidefrachter konnten das Schwarze Meer über einen Korridor passieren. Im Bosporus wurden die Schiffe kontrolliert, damit Russland sicher sein konnte, dass nur die vereinbarten Agrarprodukte an Bord waren.

REUTERS

