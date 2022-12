Markttechnik vom 21. Dezember 2022 – S&P 500, SMI oder Euro Stoxx 50? Das Jahresende ist die Zeit der Marktvergleiche. Was lief in diesem Jahr besser und wird nächstes Jahr besser laufen? Roland Vogt

Das Jahresende ist die Zeit der Marktvergleiche. Was lief in diesem Jahr besser und wird nächstes Jahr besser laufen? Untenstehende Grafik beantwortet die erste Frage aus Sicht eines Schweizer Investors. Bei einem Vergleich braucht es ein Bewusstsein dafür, dass Indizes in Währungen abgerechnet werden, nicht in den – sei es aus Unwissenheit oder Fahrlässigkeit – leider immer wieder zitierten «Punkten».