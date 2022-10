Krisengeplagte Grossbank – S&P bestätigt Rating für CS Die Ratingagentur bleibt bei ihrer Bewertung A/A-1 für Credit Suisse und ihre Tochtergesellschaften, sieht jedoch «zunehmende Risiken» für den operativen Turnaround der Bank.

Die starke Kapitalausstattung der CS ist laut S&P eine wichtige Stütze für die Ratings. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Ratingagentur S&P hat ihre Kreditratings für die Grossbank Credit Suisse fürs erste bestätigt. Die Agentur bewertet damit die lang- und kurzfristigen Emittentenratings der operativen Hauptgesellschaft Credit Suisse AG und ihrer Tochtergesellschaften mit «A/A-1», wie sie am Donnerstagabend mitteilte.



Bestätigt wurde in diesem Zusammenhang auch das langfristiges Emittentenrating «BBB» für die nicht-operative Holdinggesellschaft Credit Suisse Group AG. Der Ausblick für alle Ratings bleibt allerdings bei «negativ».



S&P sieht laut der Mitteilung «zunehmende Risiken» für den operativen Turnaround der Bank, da das sich schnell verschlechternde wirtschaftliche Umfeld und die jüngsten Marktturbulenzen die Umsetzung der Restrukturierungspläne des Managements erschweren könnten. Die Pläne sollen am 27. Oktober zusammen mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal bekannt geben werden.



Die starke Kapitalausstattung der Bank sei derweil eine wichtige Stütze für die Ratings, heisst es weiter. Sie biete der CS einen gewissen Puffer für die sich verschlechternde finanziellen Aussichten und zur Umsetzung der aktualisierten Strategie und der Reorganisation des Geschäfts.



Der negative Ausblick für die Ratings aller Gruppenmitglieder widerspiegelten derweil vor allem die Risiken für die Stabilität des Geschäfts der Bank, heisst es weiter. Es bestünden weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit der in Kürze angekündigten überarbeiteten Strategie und dem angestrebten Geschäftsmodell.



Die Spekulationen um die bevorstehende Restrukturierung gingen derweil heute weiter. Die Grossbank soll laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg aktiv nach einem Investor für die Auslagerung von Teilen ihrer Investmentbank-Einheit suchen. Sie könnte damit möglicherweise auch eine Kapitalerhöhung vermeiden, hiess es. Ausserdem bestätigt die Bank am Donnerstag Medienberichte, wonach sie das Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz verkaufen will.



AWP

