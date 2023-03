Unternehmenszahlen – Salesforce überrascht mit Umsatzprognose Dank einer robusten Nachfrage stellt der US-Softwarekonzern einen höheren Umsatz in Aussicht. Die Salesforce-Aktien steigen im nachbörslichen Handel um 14%.

Salesforce stellt dank der robusten Nachfrage nach seinen Produkten unerwartet starke Umsätze in Aussicht. Der Anbieter etwa der Messaging-App Slack und der Plattform Customer 360 sagte am Mittwoch nach Börsenschluss für das laufende Quartal (per Ende April) Erlöse zwischen 8,16 und 8,18 Mrd. $ voraus. Analysten waren bislang im Schnitt von 8,06 Mrd. $ ausgegangen. Das Unternehmen will zudem sein Programm zum Aktienrückkauf auf 20 Mrd. $ erhöhen.

Salesforce-Aktien stiegen nachbörslich um 14%.

Im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal steigerte Salesforce seinen Umsatz unerwartet deutlich um 14% auf 8,38 Mrd. $. Der Gewinn pro Aktie lag auf bereinigter Basis bei 1.68 $ pro Aktie und damit um 32 Cent höher als die Schätzungen. Für das Gesamtjahr (per Ende Januar) ergibt sich ein Umsatz-Zuwachs von 18% auf 31,4 Mrd. $. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Salesforce einen weiteren Anstieg auf 34,5 bis 34,7 Mrd. $ in Aussicht. Analysten waren bislang im Schnitt von 34,03 Mrd. ausgegangen.

In den vergangenen Quartalen hatte sich das Wachstum des Silicon-Valley-Lieblings dramatisch verlangsamt. Mehrere Investoren, darunter Elliott Management und Starboard Value, hatten deshalb Veränderungen angemahnt. Um die Kosten zu senken, hatte Salesforce im Januar angekündigt, einige Niederlassungen zu schliessen und zehn Prozent der Stellen abzubauen, was 7000 Arbeitsplätzen entspricht.

