Jahreszahlen – Salmonellenfall belastet Barry Callebaut Der Schokoladenproduzent hat mehr verkauft, jedoch wegen des – bereits behobenen – Salmonellenfalls einen tieferen Betriebsgewinn realisiert.

Der weltgrösste Schokoladenkonzern Barry Callebaut (BC) hat im per Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 mehr Schokolade verkauft, jedoch einen tieferen Betriebsgewinn geschrieben. Grund dafür ist der inzwischen behobene Salmonellenfall in der grössten Schokoladenfabrik der Welt.

BC verkaufte insgesamt 2,31 Mio. Tonnen Schokolade, wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag mitteilte. Das sind 5,3% mehr als im Jahr davor. Zum Volumenwachstum trugen alle Regionen bei, wobei die vergleichsweise wenig gewichtige Asien-Pazifik mit knapp 16% den stärksten Anstieg verzeichnete, gefolgt von Nord- und Südamerika (+6,4%) und der Region Europa, Naher Osten und Afrika (+4,3%).

Zudem hätten alle zentralen Wachstumstreiber ihren Beitrag geleistet, wobei vor allem das hochmargige Geschäft mit den Gourmet- und Spezialitätenprodukten mit 22,5% ein grosses Wachstum verzeichnete. Der Umsatz der Gruppe stieg in der Folge in Lokalwährung um 14,6% auf 8,1 Mrd. Fr.

Der Umsatzanstieg wurde laut der Mitteilung auch durch das inflationäre Umfeld angetrieben. Diesem begegnete Barry Callebaut für den Grossteil des Geschäfts mit dem sogenannten «Cost-Plus-Preismodell». Das bedeutet, dass das Unternehmen die höheren Inputkosten direkt an die Kunden weitergeben konnte.

Teurer Salmonellenfall

Der ausgewiesene Betriebsgewinn auf Stufe Ebit blieb bei 553,5 Mio. Fr. in etwa stabil. In Schweizer Franken ging er hingegen um 2,3% zurück.

Hier hat allerdings der im Sommer entdeckte Salmonellenfall mit knapp 77 Mio. Fr. zu Buche geschlagen, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die Produktion in der grössten Schokoladenfabrik der Welt im belgischen Wieze musste nämlich im Juni gestoppt werden, nachdem BC bei einer Routinekontrolle Salmonellen entdeckt hatte. Die anschliessende Reinigung nahm viel Zeit in Anspruch und die Schliessung der Fabrik führte zu hohen Kosten.

Rechnet man diesen Effekt heraus, ergibt sich jedoch ein wiederkehrender Ebit von 436,1 Mio. Fr. Und das wiederum entspricht einem starken Wachstum von 13,5% in Lokalwährung.

Unter dem Strich ergab sich ein Konzerngewinn von 360,9 Mio. (-6,1%). Ebenfalls um die Effekte des Salmonellenfalls bereinigt ergab sich jedoch ein Plus von 14,1% (in Lokalwährung) auf 428,5 Mio. Fr.

Auf Kurs für Mittelfristguidance

Seit Mitte Oktober läuft die Fabrik in Wieze nun schon wieder auf voller Kapazität. Man werde jedoch auch im aktuell laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 noch die Auswirkungen spüren, wird BC-CEO Peter Boone in der Mitteilung zitiert.

Barry Callebaut sieht sich jedoch trotzdem auf gutem Weg, die angepeilten Mittelfristziele, die noch bis Ende des laufenden Geschäftsjahres im nächsten August gelten, zu erreichen. Der Schokoladenhersteller strebt bis dahin ein durchschnittliches jährliches Volumenwachstum von 5 bis 7% an und einen darüber liegenden Ebit-Wachstum in Lokalwährungen. Dies ist im abgeschlossenen Jahr sowohl beim Volumen als auch beim Gewinn (auf bereinigter Basis) gelungen.

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr schlägt der Verwaltungsrat nun eine Dividende von 28 Fr. pro Aktie vor. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Dividende gerechnet. Bei den Umsatz- und Gewinnzahlen hatten sie mit ihren Schätzungen allerdings im Schnitt überall unter den nun publizierten Ergebnissen gelegen.



Barry Callebaut schlägt Thomas Intrator zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Der Verwaltungsrat des Schokoladenherstellers Barry Callebaut schlägt die Zuwahl von Thomas Intrator zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Intrator sei im internationalen Transport, Handel, Energiesektor und Risikomanagement bei Cargill tätig, unter anderem als President und CEO, wie BC am Dienstag mitteilte.



Sein Fachwissen auf den Gebieten Energie, Logistik, Handel und Risikomanagement würden die Expertise des Verwaltungsrats in diesen Kernbereichen beträchtlich erweitern, heisst es weiter. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich laut der Mitteilung zur Wiederwahl.

