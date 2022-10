Quartalszahlen – Samsung bleibt trotz Gewinneinbruch optimistisch Der südkoreanische Technologieriese hat im dritten Quartal 31% weniger Gewinn gemacht, der Umsatz ist jedoch um 4% gestiegen.

Anders als einige Rivalen will der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics trotz der sinkenden Nachfrage nach Elektronikgeräten seine Investitionspläne nicht eindampfen. «Wir erwägen keine künstlichen Produktionskürzungen» sagte Han Jin-man, Chef der Speicherchipsparte bei Samsung, am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. «Die Nachfrage schrumpft derzeit, aber wir müssen uns für eine mittel- bis langfristige Erholung wappnen.» Nach Einschätzung von Analysten deutet Samsungs Zuversicht darauf hin, dass der Konzern den Abschwung der Technologiemärkte nutzen will, um seine Dominanz bei Speicherchips auszubauen und bei der Auftragsfertigung auf den grösseren Wettbewerber TSMC aufzuschliessen.

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC, der US-Konzern Micron Technology oder Südkoreas SK Hynix dampfen ihre Investitionspläne ein, um im mauen Marktumfeld Kosten zu sparen. Nach dem Boom in der Corona-Pandemie hat sich die Nachfrage nach Smartphones, TV-Geräten und Computern deutlich abgeschwächt, weil sich die Verbraucher wegen der hohen Inflation, der steigenden Zinsen und der düsteren Wirtschaftsaussichten mit Ausgaben zurückhalten.

Im dritten Quartal brach der operative Gewinn von Samsung Electronics um 31% auf 10,85 Bio. Won (7,7 Mrd. €) ein – der erste Rückgang im Jahresvergleich seit fast drei Jahren. Der Gewinn im Chipgeschäft sank mit einem Minus von 50% noch deutlicher auf 5,12 Bio. Won. Im Smartphone-Geschäft schrumpfte der Gewinn nur um 3,6% auf 3,24 Bio. Won – den Rückgang der Nachfrage konnte der weltgrösste Handy-Hersteller hier mit dem Verkauf von teureren Geräten bei der Marge etwas kompensieren.

Der Konzernumsatz kletterte um vier Prozent auf 76,8 Bio. Won. Samsung erwartet, dass die politischen Unsicherheiten und der globale Wirtschaftsabschwung die Nachfrage an elektronischen Geräten noch bis Anfang 2023 dämpfen werden. Für das vierte Quartal rechnen Analysten mit einem weiteren Gewinnrückgang, der Marktführer für Speicherchips könnte den Preisverfall wegen seiner Grösse allerdings besser verkraften als die Konkurrenten.

