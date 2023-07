Hyrimoz – Sandoz steigt in US-Immunologiemarkt ein Der Generikahersteller bietet den Entzündungshemmer Hyrimoz nun in den USA an. Das Mittel sei dort eines der wenigen zugelassenen Adalimumab-HCF-Biosimilars.

Der Schweizer Verwaltungshauptsitz von Sandoz in Rotkreuz. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Sandoz steigt mit dem Entzündungshemmer Hyrimoz in den US-Immunologiemarkt ein. Das Mittel ist seit dem 1. Juli 2023 in den USA erhältlich, wie der Basler Generika-Hersteller mitteilte.



Hyrimoz werde einer der wenigen in den USA zugelassenen Adalimumab HCF-Biosimilars sein. Dies sei ein wichtiger Moment für Sandoz und die Millionen von Patienten, die in den USA mit chronischen Entzündungskrankheiten lebten, heisst es weiter.



Hyrimoz ist der Mitteilung zufolge für die Behandlung aller Indikationen zugelassen, die ab dem 1. Juli 2023 nicht mehr unter die Exklusivität des Referenzarzneimittels Humira(R) (Adalimumab) fallen. Dazu zählten rheumatoide Arthritis, juvenile idiopathische Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Spondylitis ankylosans, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Plaque-Psoriasis und Hidradenitis suppurativa.

