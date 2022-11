Ausserordentliche Generalversammlung – Santhera erhält grünes Licht für eine weitere Kapitalerhöhung Mit den neuen Mitteln sollen die weitere Entwicklung der Pipeline und die Vorbereitungen für die Kommerzialisierung des Produktkandidaten Vamorolone finanziert werden.

Insgesamt waren an der Generalversammlung rund 18,8 Mio. Aktien vertreten. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Biotechunternehmen Santhera hat grünes Licht für eine weitere Kapitalerhöhung erhalten. An der ausserordentlichen Generalversammlung des Unternehmens in Pratteln haben die Aktionäre am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

So stimmten die Aktionäre einer ordentliche Kapitalerhöhung um bis zu 0,4 Mio. Fr. auf 1,14 Mio. Fr. durch Ausgabe von 40 Mio. voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.01 Fr. zu, wie Santhera am Dienstag mitteilte. Ebenfalls zugestimmt haben die Anteilseigner der Erhöhung des genehmigten Kapitals um 100'000 Fr. auf 0,47 Mio. und der Erhöhung des bedingten Kapitals um 100'000 Fr. auf 0,41 Mio. Weiter wurde auch die zusätzliche variable Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von maximal 2,5 Mio. Fr. genehmigt.

Wie bereits angekündigt, soll mit den neuen Mitteln die weitere Entwicklung der Pipeline und die Vorbereitungen für die Kommerzialisierung des Produktekandidaten Vamorolone finanziert werden. Damit bestehe «die nötige Flexibilität, um unsere sorgfältige Beurteilung aller strategischen Optionen fortzusetzen», lässt sich VR-Präsident Thomas Meier in der Meldung zitieren.

Insgesamt waren an der Generalversammlung rund 18,8 Mio. Aktien vertreten, was 25,5% des Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

