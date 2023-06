Konkret fliessen Santhera bei Transaktionsabschluss erst einmal 90 Mio. $ zu. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.40 Uhr

Santhera verkauft ihren wertvollsten Besitz, die US-Rechte am Entzündungshemmer Vamorolone. Bis Ende Oktober sollte die US-Gesundheitsbehörde den Zulassungsentscheid fällen. Es wird mit einer Annahme gerechnet, hat Vamorolone in Studien doch weniger Nebenwirkungen ausgelöst als die bisher eingesetzten Steroide zur Behandlung von Knaben mit Duchenne-Muskeldystrophie. Die chronisch von Geldsorgen geplagte Santhera war in keiner guten Verhandlungsposition. Eventuell könnte man den Preis von bis zu 231 Mio. $ plus Umsatzbeteiligung hinterfragen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Santhera ihrerseits Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen an Reveragen und Idorsia wird zahlen müssen. Die Vorauszahlung im US-Deal mit Catalyst Pharmaceuticals über 90 Mio. $ (15 davon als Kapitalbeteiligung) reicht gerade, um aus dem Muster der kurzfristigen Überbrückungsfinanzierungen auszubrechen. Allerdings ebenfalls nur für kurze Zeit. Bereits in rund einem Jahr wird Santhera sich über die Anschlussfinanzierung ab etwa Mitte 2025 Gedanken machen müssen. Kleinere Beträge um 5 bis 10 Mio. Fr. könnten kurzfristig zusätzliche Lizenzdeals bringen. Mit japanischen Interessenten führt Santhera schon seit einiger Zeit Gespräche. Sie versucht, sich jeweils Umsatzbeteiligungen zu sichern, die bei grösserem Umsatz im tiefen bis mittleren Zehnprozentbereich liegen. Längerfristig, ab etwa 2027/28, sollte das einen namhaften Beitrag zu Santheras Einnahmen liefern. Anleger sollten bis dahin mit weiterem Finanzierungsbedarf rechnen. Doch die Lage ist nun nicht mehr so bedrohlich wie bis anhin. Die Aktien, die seit einem Monat über 40% zugelegt haben, davor aber in einem jahrelangen Abwärtstrend waren, dürften vom US-Deal profitieren. Sie bleiben riskant und spekulativ.