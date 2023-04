Den Verlust für 2022 beziffert das Unternehmen in seiner Medienmitteilung vom Donnerstag auf 70,1 Mio. Fr., nach –55,5 Mio. im Jahr zuvor. Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.40 Uhr

Erneut hat Santhera den Börsenbetreiber SIX um die Verschiebung des Geschäftsberichts ersucht. Der Jahresbericht soll nun bis Ende Mai veröffentlicht werden. Die provisorischen Zahlen bergen keine Überraschungen. Der Verlust ist mit rund 70 Mio. Fr. (Vorjahr 55,5 Mio.) für ein Unternehmen, das per Ende Jahr nur noch 1,4 Mio. in der Kasse hat, sehr hoch. Hohe Entwicklungskosten von rund 30 Mio. Fr. fallen nun zu einem grossen Teil weg. Allerdings steigen die Kosten für die Vorbereitung der Vermarktung von Vamorolone. Im Februar hat das Biotech-Unternehmen mit einer Finanzgesellschaft eine Vereinbarung abgeschlossen, die den Cash Runway bis zum vierten Quartal verlängert. Bis Ende Oktober sollte die US-Gesundheitsbehörde den Zulassungsentscheid für Vamorolone fällen. Schon etwas früher könnte die entsprechende EU-Behörde ihre Empfehlung bekanntgeben. Santhera betont, sie müsse für ihre Markteinführungspläne zusätzliche Finanzmittel beschaffen. Seit längerem sucht sie nach Lizenzpartnern. Vertragsabschlüsse würden über Vorauszahlungen kurzfristig Geld einbringen. Namhafte Beträge sind aber nur mit dem Verkauf der Filetstücke zu erwarten, also der Rechte in den grossen EU-Ländern und vor allem in den USA. Ob eine für die Aktionäre befriedigende Lösung zustande kommt, ist ungewiss. Neue Engagements in den Aktien sind hoch riskant.