Transaktion – Santhera vereinbart Aktientausch mit Idorsia Das Biotech-Unternehmen erhält von Idorsia rund 346’500 Aktien mit einem Wert von rund 5 Mio. Fr. Es kann sie für die Deckung des kurzfristigen Finanzbedarfs verkaufen.

Idorsia wiederum werde mehr als 5,5 Mio. Santhera-Aktien zum Preis von 0.9043 Fr. pro Titel erhalten. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Das Biotechunternehmen Santhera hat mit Idorsia einen Aktientausch vereinbart. Das Abkommen sieht vor, dass Santhera durch den Tausch Idorsia-Aktien, die Santhera zur Deckung des kurzfristigen Finanzbedarfs verkaufen kann, wie das Biotechunternehmen am Dienstag mitteilte.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Santhera 346'500 Idorsia-Aktien, die das Biotechunternehmen zur Deckung des kurzfristigen Finanzbedarfs verkaufen kann. Wenn man den Schlusskurs vom Vortag zugrunde legt, beläuft sich der Barwert auf rund 5 Mio. Fr.

Idorsia wiederum werde mehr als 5,5 Mio. Santhera-Aktien zum Preis von 0,9043 Fr. pro Aktie erhalten, was dem volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs per Ende 9. Januar 2023 entspreche, abzüglich eines Abschlags von 20%. Darüber hinaus wird Idorsia den Angaben zufolge mehr als 2,2 Mio. Optionsscheine (oder 0,4 Optionsscheine pro erhaltene Santhera-Aktie) erhalten, von denen jeder zu einem Ausübungspreis von 0,9043 Fr. spätestens bis am 9. Januar 2025, in eine Santhera-Aktie ausübbar ist.

Nach Abschluss der Transaktion werde Idorsia 17,7% des eingetragenen Aktienkapitals von Santhera halten. Gemäss der jüngsten Beteiligungsmeldung an die Börse SIX hielt Idorsia 14,7%, davon 12,9% Namenaktien.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.