Aktie im Blickpunkt – SAP weist weniger Gewinn aus Ein höherer Aufwand belastet das Ergebnis des deutschen Softwarekonzerns. Wegen des Verkaufs von Qualtrics passt er die Prognosen leicht an. Giuliano Ligi

Der Gesamtumsatz des Softwareherstellers ist 10% auf 7,4 Mrd. € gestiegen. Bild: Uwe Anspach/dpa/Keystone

Nachdem SAP am Freitag deutlich schwächer in den Tag gestartet waren, haben sie im Verlauf des Tages zugelegt. Am Nachmittag stiegen sie teilweise mehr als 3%. Grund dafür waren die veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal, die nicht schlecht ausgefallen sind, teilweise aber auch hinter den Erwartungen von Analysten blieben.