Aktie im Blickpunkt – Sartorius fallen nach Übernahmeankündigung Der Laborausrüster übernimmt die französische Polyplus für 2,4 Mrd. €. Experten bezeichnen dies als «zu teuer». Giuliano Ligi

Mit der Übernahme sei man in einem dynamischen Bereich hervorragend positioniert, heisst es bei Sartorius. Bild: ZVG/Sartorius

Wegen einer am Markt als «zu teuer» eingestuften Akquisition sind Sartorius am Freitagmorgen über 7% gefallen. Damit notierten die Valoren des Labordienstleisters am Ende des Dax. Das Unternehmen übernimmt für etwa 2,4 Mrd. € von Privatinvestoren die französische Polyplus, Anbieter von Upstream-Technologien für Zell- und Gentherapien.