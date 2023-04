Rohstoffmarkt – Saudi-Arabien und Opec+ reduzieren überraschend die Ölproduktion Um den Ölmarkt zu stabilisieren, soll die Förderung ab Mai um insgesamt 1,15 Mio. Barrel pro Tag sinken.

Die in der Opec+ vereinten ölexportierenden Länder hatten bereits die Förderung reduziert. Bild: Michael Probst/AP Photo/Keystone

Saudi-Arabien und andere Mitgliedsländer des Ölverbunds Opec+ wollen überraschend die Ölproduktion freiweillig drosseln. Ab Mai soll die Produktion damit um insgesamt 1,15 Mio. Barrel (je 159 Liter) pro Tag sinken. Allein Saudi-Arabien plant nach eigenen Angaben eine Förderkürzung von 500’000 Barrel pro Tag. Das saudi-arabische Energieministerium teilte am Sonntag mit, dass die Massnahmen darauf abzielten, den Ölmarkt zu stabilisieren. Russland will seine Produktionskürzung bis Ende 2023 fortsetzen. Einem Analysten zufolge könnte die Drosselung der Ölproduktion dazu führen, dass sich der Ölpreis um zehn Dollar je Barrel erhöht. Die in der Opec+ vereinten Öl exportierenden Länder hatten bereits die Förderung ab November 2022 um zwei Millionen Barrel pro Tag reduziert.

REUTERS

