Nach Notübernahme – Saudi National Bank will CS-Beteiligung in UBS-Aktien umwandeln Laut Reuters würde der saudische Grossaktionär nach der Umwandlung seines Anteils von fast 10% an Credit Suisse dann 0,5% an UBS halten.

Die Saudi National Bank hält jüngsten Angaben zufolge 9,88% aller ausstehenden CS-Aktien. Bild: Maya Siddiqui/Bloomberg

Der saudische CS-Grossaktionär will seine Beteiligung laut einem Medienbericht in UBS-Aktien umwandeln. Nach der Umwandlung des Anteils von fast 10% an Credit Suisse wird die Saudi National Bank 0,5% an UBS halten, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete.

Die Saudi National Bank hält jüngsten Angaben zufolge 9,88% aller ausstehenden Credit-Suisse-Aktien. Seit Jahresbeginn hat die Beteiligung rund 70% an Wert eingebüsst. Gemäss den im März vereinbarten Übernahmebedingungen erhalten die Aktionäre für 22,48 Aktien der Credit Suisse eine UBS-Aktie.

AWP

