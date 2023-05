Schwedens Immobilienkrise – SBB fällt nach Verkauf von Anteilen an Baufirma JM Die Aktie des kriselnden schwedischen Immobilienkonzerns fiel am Freitagvormittag um 2%, nachdem sie nach Handelsstart 9% gewonnen hatte.

Die SBB-Aktie ist diese Woche um mehr als 30% abgestürzt. Bild: Didier Marti/Getty Images

Die Aktie von SBB baut anfängliche Gewinne nach dem Verkauf seiner Anteile an der Baufirma JM wieder ab. Die Titel des kriselnden schwedischen Immobilienkonzerns fielen am Freitagvormittag um 2%, nachdem sie kurz nach Handelsstart um gut 9% in die Höhe gesprungen waren. Schwedische Wettbewerber wie Castellum, Wallenstam, Fabege gaben in ihrem Sog zwischen rund 1,5 und 3,5% nach. Das drückte den europäischen Immobilien-Sektorindex um knapp 1% ins Minus.

SBB hatte den grössten Teil seiner Anteile an JM für 2,8 Mrd. schwedische Kronen (rund 250 Mio. €) verkauft. Laut Bertil Nilsson, einem Analysten der Investmentbank Carlsquare, lässt der Verkauf SBB zwar Kosten senken. Allerdings werde das Unternehmen nicht mehr in der Lage sein, Joint-Venture-Gewinne zu erzielen.

Schuldensorgen, eine verschobene Dividende, die gestrichene Ausgabe von Bezugsrechten sowie die Senkung des S&P-Kreditratings des Unternehmens auf Ramschniveau hatten die SBB-Aktie diese Woche um insgesamt mehr als 30% abstürzen lassen.

REUTERS

