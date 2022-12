Analyse der Geschäftszahlen – Schaffner atmet auf Der Lockdown in Schanghai belastete den Elektrokomponentenhersteller. Doch die Arbeiter waren schnell wieder zur Stelle. Sylviane Chassot

Marc Aeschlimann, CEO von Schaffner: «Ich bin persönlich nicht so pessimistisch.» Bild: Markus Forte

Die Corona-Lockdowns in China betrafen auch Schaffner mit Hauptsitz im Kanton Solothurn unmittelbar. Zwei Monate stand das Werk in Schanghai still. Als Anfang Juni das Eingesperrtsein ein Ende hatte, stieg die Spannung bei Schaffner: «Kommen die Arbeiter zurück?», habe man sich kurz gefragt, erzählt CEO Marc Aeschlimann an der Präsentation der Geschäftszahlen zum Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr.