Analyse zu den Jahreszahlen – Schindler macht die Profitmarge zum Leitstern Der Lift- und Fahrtreppenhersteller brillierte 2022 nicht, hat aber viele Massnahmen ergriffen, damit 2023 ein Stück besser wird. Alexander Saheb

Silvio Napoli koordiniert in Personalunion als Verwaltungsratspräsident und CEO die Rückkehr von Schindler zu besseren Ergebnissen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

In Sachen Schindler hat die Börse wieder Hoffnung. Die Aktien des Lift- und Fahrtreppenherstellers gehörten am Dienstag mit einem Plus von zeitweise rund 7% zu den Hauptgewinnern im breiten Markt, der SPI-Index tendierte derweil leicht schwächer. Das Unternehmen berichtete für 2022 zwar nur einen stagnierenden Umsatz und deutlich einbrechenden Reingewinn, doch gibt es Anzeichen für eine allgemein verbesserte Profitabilität.