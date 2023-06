Transaktionen – Schindler-VR kauft erneut eigene Aktien in grossem Stil Gemäss einer Meldung der Börsenaufsicht hat vergangene Woche ein nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied Schindler-Partizipationsscheine im Wert von 6,8 Mio. Fr. erworben.

Schon in den letzten Wochen war es in Bezug auf Aktien von Schindler zu grösseren Transaktionen gekommen. Bild: ZVG/Schindler

Beim Lift- und Rolltreppenhersteller handeln Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung weiterhin in grossem Stil mit eigenen Papieren. So hat vergangene Woche ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied Schindler-Partizipationsscheine im Wert von 6,8 Mio. Fr. gekauft, wie einer am Dienstagabend auf der Seite der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation publizierten Meldung zu entnehmen ist.

Der Ausübungspreis für den Kauf der Schindler-PS lag bei 199.52 Fr., wie den Informationen weiter zu entnehmen ist. Am Dienstagabend schlossen die PS auf einem Preis von 200.50 Fr. Schon in den letzten Wochen war es zu grösseren Transaktionen gekommen. So wurden seit Ende April von Mitgliedern der Schindler-Führung Titel im Wert von 13,8 Mio. gekauft. Allerdings erfolgten auch Verkäufe in Höhe von 8,7 Mio. Fr.

Verwaltungsratsmitglieder hatten bereits im Februar und März grosse Transaktionen vorgenommen. Seit Anfang Jahr sind nun im Rahmen von Management-Transaktionen Schindler-Papiere im Wert von 18 Mio. Fr. gekauft, aber auch Papiere im Wert von rund 9,1 Mio. verkauft worden.

AWP

