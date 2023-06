Transaktionen – Schindler-VR kauft weiterhin eigene Titel in grossem Stil Zum vierten Mal in Folge sind am Freitag beim Lift- und Rolltreppenhersteller hohe Käufe von eigenen Wertpapieren durch Geschäftsleitungsmitglieder publik geworden.

Binnen vier Tagen belaufen sich die gemeldeten Käufe von Schindler-Aktien durch Geschäftsleitungsmitglieder auf rund 58,3 Mio. Fr. Bild: ZVG/Schindler

Beim Schindler sind auch am Freitag und damit den vierten Tag in Folge hohe Käufe von eigenen Wertpapieren durch Geschäftsleitungsmitglieder bekannt geworden. Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation meldete am Freitagbend einen Kauf von Schindler-Partizipationsscheinen (PS) im Wert von 5,4 Mio. Fr. durch ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied respektive einer dieser nahestehenden juristischen Person.

Insgesamt wurden demnach bei der am 16. Juni abgeschlossenen Transaktion rund 26'500 Titel zu einem Ausübungspreis von 203.79 Fr. gekauft, wie der Meldung zu entnehmen ist. Die Schindler-PS schlossen am Freitagabend bei 200.70 Fr.

Am Dienstag hatte die Börsenaufsicht bereits Käufe von Schindler-PS durch ein nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied im Wert von 6,8 Mio., am Mittwoch von 14,9 Mio. und am Donnerstag von 31,2 Mio. Fr. mitgeteilt. Innert vierer Tage belaufen sich die gemeldeten Käufe somit bereits auf rund 58,3 Mio. Fr.

Laut Aussagen einer Schindler-Sprecherin vom Freitag handelt es sich bei den Transaktionen wie schon in den Vorjahren um «Umschichtungen im Zusammenhang mit dem Aktionärsbindungsvertrag». Die Aktionärsgruppe Fam. Schindler, Fam. Bonnard und Nahestehende hielt über den Aktionärsbindungsvertrag per Ende 2022 rund 69% der Stimmen bzw. 43% des Kapitals.

Verwaltungsratsmitglieder hatten bereits im Februar und März grössere Transaktionen vorgenommen. Seit Anfang Jahr sind nun im Rahmen von Management-Transaktionen Schindler-Papiere im Wert von rund 69,6 Mio. Fr. gekauft, während im Gegenzug Papiere im Wert von rund 9,1 Mio. verkauft wurden.

AWP

