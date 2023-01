Weitere Details werden zusammen mit den geprüften Zahlen erst am 31. März veröffentlicht. Bild: Eddy Risch/Keystone

Einschätzung von Andreas Meier um 8.40 Uhr

Der Schweissmaschinenhersteller hat 2022 erfolgreich abgeschlossen und verspricht bei 17% höherem Umsatz von 111 Mio. Fr. ein ähnliches Gewinnniveau wie im Vorjahr. Damit dürfte der Gewinn pro Aktie wiederum mindestens gut 4 Fr. erreichen, was bei einem Kurs von 26 Fr. ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von bloss 6 ergibt. Der Börsenwert beträgt rund 29 Mio. Fr., was rund 25% des Umsatzes entspricht. Allerdings lag der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit 34 Mio. Fr. deutlich hinter dem ersten Halbjahr (95 Mio. Fr.) zurück, was mittelfristig auch den Umsatz beeinträchtigt, wenn es nicht rechtzeitig zu einer Erholung kommt. Immerhin geht Schlatter davon aus, dass 2023 die Auslastung der Werke gesichert ist. Den Aktien, deren niedrige Bewertung viel Skepsis signalisiert, dürfte das Resultat Unterstützung bieten.